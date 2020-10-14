Сначала Воркуту строили политзаключенные, а потом туда потянулись люди со всего СССР за хорошими заработками, высокими пенсиями и романтикой севера. Правда, сейчас город умирает. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

К началу 1990-х годов в окрестностях Воркуты работало 13 крупных шахт, это был период расцвета для города. Вокруг шахт разростались поселки, строились дома культур и приличные магазины. У каждого поселка была сформирована полноценная инфраструктура: сады, школы и поликлиники.

Но с развалом СССР жизнь круто изменилась. Денег становилось все меньше, а шахты начали закрываться одна за другой. С появлением новых технологий необходимость в угле отпала, а машины позволили сократить численность людей на предприятиях. Как только рабочие места стали сокращаться, стало ясно, что у людей остается не так много вариантов: голодать или уезжать.

Люди начали стремительно покидать Воркуту, что еще сильнее ослабило городской потенциал. В поселках появилось множество заброшенных зданий, что привело к падению рынка недвижимости. Жилье можно купить и за 50 тысяч рублей, но коммунальные платежи настолько дорогие, что квартиру проще бросить. Бывает и такое, что в многоквартирном доме проживает всего один человек. Сейчас у муниципалитета скопилось около 5 тысяч пустующих квартир.

Ежегодно из Воркуты уезжают по 2000 человек, еще 800 умирают, так и не дождавшись эвакуации, которую когда-то пообещало государство. Инвалидов и стариков вывозят, но очень медленно, многие просто не успеют переехать в более комфортный климат. Браков в городе заключается все меньше, а разводы происходят постояннно. Соответственно, детей никто не заводит.

В 2015 году Воркуту внесли в перечень моногородов, в которых высок «риск ухудшения социально-экономического положения». Постепенно город превращается в призрака, наполненного пустующими руинами.

К сожалению, с учетом северных затрат накопить самостоятельно на переезд из Воркуты старшему поколению просто нереально. Поэтому люди остаются доживать свою жизнь в мрачной, ледяной клетке.