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Постановщики мюзикла «ШАХМАТЫ» рассказали о работе над спектаклем 

Партнерский материал 3 часа назад
Постановщики мюзикла «ШАХМАТЫ» рассказали о работе
Фото: Пресс-служба
Шестисерийный проект «Театр наизнанку» снят в стиле making of: зрители проживают вместе с творческой командой, артистами и постановщиками в Театре МДМ несколько напряженных недель — от первых репетиций и монтажа декораций до премьеры 17 октября. Ни один масштабный российский театральный проект прежде не показывал свою внутреннюю кухню так подробно и откровенно.
Как проходит кастинг в мюзикл? Почему декорации и оборудование заказывают за рубежом? Как монтируют и неделями отстраивают звук и свет? Что такое зиц-проба и драйтек? Почему оркестр расположен необычным образом на высоте 6 метров над сценой? Сколько часов уходит на изготовление одного парика? Как проходят репетиции артистов и совещания творческой команды? Кто такие свинги и почему они считаются ценнейшими артистами в проекте? Зачем нужен «показ для мам и пап»? Чем занимаются менеджеры сцены? Ответы на эти вопросы зрители могут получить на платформе МТС Live, на которой эксклюзивно опубликованы первые серии «Театра наизнанку».
Пресс-служба

«Интенсивная безостановочная работа над российской постановкой велась 2 года. В ней участвовали в разные периоды времени сотни профессионалов самого разного профиля», — поделился продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — Чаще всего зрители не представляют, какая титаническая сложная многоступенчатая работа предшествует премьере большого масштабного мюзикла. Так и должно быть. И все же после долгих сомнений мы решили поделиться со зрителями нашими постановочными секретами и нашли увлекательную форму для рассказа без купюр о том, что происходило все это время по ту другую сторону занавеса, в кулисах, в репетиционных залах, в мастерских, в оркестровой яме, в гримерках и даже дома у артистов».

Мюзикл ШАХМАТЫ написали в 1984 году три выдающихся автора — британский либреттист, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс, а также участники и композиторы группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла. Прототипами главных героев — Анатолия Сергиевского и Фредди Трампера — стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.
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