Что делать, если соседи постоянно шумят 

Жизнь в многоквартирном доме подразумевает умение наладить отношения с соседями и мирно разрешить конфликт. Зачастую ссоры происходят по причине чрезмерного шума: кто-то делает ремонт, а к кому-то приехали друзья. "Рамблер" расскажет, что делать с шумными соседями.

В какое время можно шуметь?

Ремонтные работы жители многоквартирных домов могут проводить с 9 утра до 19 вечера, поэтому никаких звуков дрели в выходные быть не должно. Так что если вас раздражает чужой ремонт, то закон на вашей стороне. Исключения могут быть только в случае, если другим квартирам грозит угроза: стена дала крупную трещину, произошел пожар или потоп.

Изначально необходимо попробовать договориться с соседями словесно или оставить записку. Конечно, не стоит этого делать, если шум помешал разово, ведь у всех бывают разные обстоятельства и поводы для условной вечеринки или починки чего-либо.

Но если шум происходит постоянно, а коммуникация не приводит к успеху, допустимо обратиться к участковому. В таком случае соседям должны выписать штраф за наружение закона о тишине.

Если вы осознаете, что шум продолжился, и он может мешать не только вам, вы можете написать коллективную жалобу вместе с другими жителями дома. Ее необходимо отнести в отделение полиции.

В крайнем случае, если соседи, например, пьющие люди, и договориться с ними невозможно, вы можете обратиться в суд. Да, судебный процесс — занимает много времени, зато вы сможете отстоять свое право на спокойную жизнь. Но для этого необходимо собрать копии жалоб, аудиозаписи шума и любые другие факты, которые подтвердят вашу позицию.

Дети, которые шумят

Кстати, иногда источниками шума становятся дети. В раннем возрасте — это естественный процесс, на который вряд ли кто-то обратит внимание.

Но с возрастом дети могут начать играть с мячом в квартире или прыгать на скакалке. Этот процесс вы уже имеете право остановить, объяснив родителям, что для спортивных игр есть специальные площадки вне дома.

При этом если вы слышите постоянный звук детского плача, крики и просьбы о помощи, вы можете задать родителям несколько вопросов и припугнуть службой опеки. Или обратиться к ним сразу же для проведения проверки. Это стоит делать в случае, если вы опасаетесь за жизнь ребенка.