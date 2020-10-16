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Людей заставили носить маски под угрозой тюрьмы на Шри-Ланке 

Lenta.ru 3 часа назад
Власти Шри-Ланки постановили обязательно носить маски под угрозой полугодового ареста. Об этом говорится в записи российского посольства в стране в Facebook.
Посольство предупредило, что по распоряжению властей людей заставят носить маски в общественных местах. Такие ограничения вводят на территории всей страны.
«Обращаем внимание, что в отношении лиц, нарушающих установленные санитарно-эпидемиологические требования, ланкийскими властями будут применяться административные меры и/или наказание в виде заключения под стражу на срок до 6 месяцев», — подчеркивается в сообщении посольства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.
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Места , Видео , ВОЗ
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