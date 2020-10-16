Группа «НАИВ» выступит в Москве 16 октября 

Доигравшись до статуса легенд русского панк-рока и адекватного ему трибьюта «Наивные песни», где ее хиты перепевали именитые коллеги вроде «Короля и Шута», «Ленинграда» и «Агаты Кристи», московская группа «НАИВ» съездила в масштабное российское турне по случаю своего 20-летия — и объявила об уходе в бессрочный творческий отпуск.

На протяжении нескольких лет музыканты занимали себя сайд-проектами вроде «Radio ЧаЧа» и «The Matrixx», но в 2013 году группа вернулась из отпуска, пять лет спустя выпустила свой десятый и, может статься, последний полнометражный альбом «Make Naïve Great Again», а 19 октября выступит в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с шоу под вывеской, красноречивее которой быть не может.

Не пропустите московский концерт группы «Наив».