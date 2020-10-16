Группа «Billy’s Band» в Москве 17 октября

На сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Появившись на свет в самом начале этого века, питерцы «Billy's Band» с ходу запатентовали выражение «романтический алкоджаз» и выбились в число лучших концертных составов обеих столиц, со временем сделав себе имя и далеко за их пределами: группе рады и на статусных джазовых фестивалях по ту сторону Атлантики.

Выпустив дюжину пластинок, включая концертный альбом под программным названием «Осенний алкоджаз», «Billy's Band» довели до совершенства несколько концертных программ. В итоге, сегодня музыканты пришли к формату классического джазового трио в составе харизматичного фронтмена Билли Новика и мультиинструменталистов Андрея Рыжика и Михаила Жидких

Этой осенью, после большого концертного перерыва, Billy's Band приглашают всех москвичей и гостей столицы на традиционный осенний концерт, который пройдет 17 октября в стенах московского Главклуба. Не пропустите!