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Питерский «Осенний алкоджаз» в исполнении группы «Billy’s Band» в Москве 17 октября 

Партнерский материал 2 часа назад
Группа «Billy’s Band» в Москве 17 октября
Фото: Пресс-служба
На сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
Появившись на свет в самом начале этого века, питерцы «Billy's Band» с ходу запатентовали выражение «романтический алкоджаз» и выбились в число лучших концертных составов обеих столиц, со временем сделав себе имя и далеко за их пределами: группе рады и на статусных джазовых фестивалях по ту сторону Атлантики.
Выпустив дюжину пластинок, включая концертный альбом под программным названием «Осенний алкоджаз», «Billy's Band» довели до совершенства несколько концертных программ. В итоге, сегодня музыканты пришли к формату классического джазового трио в составе харизматичного фронтмена Билли Новика и мультиинструменталистов Андрея Рыжика и Михаила Жидких.
Этой осенью, после большого концертного перерыва, Billy's Band приглашают всех москвичей и гостей столицы на традиционный осенний концерт, который пройдет 17 октября в стенах московского Главклуба. Не пропустите!
Больше информации на сайте.
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Комментарии
Места , Билли Новик , Михаил Жидких
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