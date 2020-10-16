В чем заключалась особенность советских многоэтажек

Все советские многоэтажки были построены по единому проекту, в котором было много необычных деталей. Об особенностях построек читайте в материале "Рамблера".

Все двери на лестничной клетке открывались исключительно внутрь. Оказывается, все дело в пожарной безопасности. Лестничные клетки были настолько малы, что при чрезвычайной ситуации, люди бы просто не разошлись на этаже. Чтобы все двери квартир могли одновременно открыться, их сделали одинаковыми. В таком случае никто из соседей не мог оказаться заблокированным.

Лестницы красили только по краям, чтобы уборщицам было легче собирать пыль с гладкой поверхности. Хотя существует версия, что советские маляры пытались повторить антураж особняков, в которых лестницы покрывали ковровые дорожки.

Еще одним распространенным явленим были ниши под окном на кухне, которые представляли собой шкаф с углублением. Такую нишу можно было использовать в качестве холодильника. Правда, с распространением электрических холодильников необходимость в них отпала, но в подобных нишах до сих пор очень удобно хранить картошку или закрутки.