«ШАХМАТЫ»: большая премьера 

Зал 20 минут аплодировал стоя.

17 октября в Театре МДМ состоялась долгожданная премьера мюзикла «ШАХМАТЫ». Вопреки всем обстоятельствам в Москве появился спектакль поистине грандиозного масштаба и бродвейского качества.

В то время как на самом Бродвее все премьеры откладываются до следующего лета, открытие российской постановки «ШАХМАТ» подарило зрителям не только встречу с легендарной музыкой композиторов ABBA Бенни Андерссона Бьорна Ульвеуса и остросюжетную историю, написанную Тимом Райсом , но и настоящий праздник.

Пресс-служба

Зрители не скрывали восторга от размаха сценического воплощения «ШАХМАТ» в Москве. Гости оценили многоуровневые зрелищные декорации, качество и количество великолепно отстроенного звука от лучших специалистов лондонского Вест-Энда, масштабные массовые сцены и мультимедиа-оформление, которое переносило публику во времени и пространстве. Все как один восхищались великой музыкой «отцов-основателей» ABBA и ее безупречным исполнением оркестром «ШАХМАТ», который тоже стал полноправным действующим лицом спектакля — музыканты расположились под самыми колосниками сцены и благодаря современным технологиям зрелищ оказывались то над взлетной полосой аэропорта, то на фоне величественных Альп, то под звездным небом.

Пресс-служба

Лариса Долина: «Я в восторге! Грандиозная постановка, глобальный проект, все очень здорово продумано — красивая музыка, интересная сюжетная линия, актерская игра, пение, хоровые партии, оркестр — в этом мюзикле удивительно все»!

Алексей Кортнев: «Это очень мощно и виртуозно поставленный мюзикл! Из исходного материала выжато максимум при том, что сам материал тяжелый, нагруженный политическими коннотациями прошлого. Но получается интересно. Пять с плюсом сценографии, она потрясающая, это очень здорово»!

История о противостоянии советского и американского гроссмейстеров шла до России долгих 36 лет — в СССР она была запрещена, а позже многим театральным деятелям этот материал казался неподъемным. Однако компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» рискнула — и выиграла эту партию.

Пресс-служба

Дмитрий Богачев: «Было боязно браться за самое сложное во всех отношениях и при этом самое интересное произведение среди полутора десятков мюзиклов за двадцать лет моей карьеры театрального продюсера. Прошло много лет, прежде чем я решился на это, почувствовав уверенность в своих силах и поддержку единомышленников. И вот в этот самый момент в разгар постановки на нас обрушилось все и сразу: закрытие театров, карантин, полная остановка продажи билетов, сорванные репетиции, отмены поставки оборудования, закрытые границы и невозможность приезда иностранных специалистов, сокрушительный кризис театрально-концертной деятельности.

Казалось, мюзикл „ШАХМАТЫ“ в нашей стране был снова обречен, как и 35 лет назад.

То, что сегодня вы, дорогие зрители, смотрите его в Театре МДМ, происходит вопреки всем обстоятельствам и не имеет рационального объяснения. Это наше театральное чудо! Такое иногда случается в театре, и никто не знает, почему. Возможно благодаря одержимости, вере, самоотверженности, взаимопомощи, большому желанию, преданности профессии и общему делу всей нашей творческой команды, артистов и музыкантов, постановщиков, технической группы, менеджмента, — всех, кто прошел путь от замысла до премьеры».

Уже сейчас с полной уверенностью можно говорить не только о том, что Москва получила грандиозное зрелище, но и том, что мир обрел совершенно новое прочтение сюжета мюзикла — с разрешения Тима Райса у московской постановки новое либретто, основанное как на прежних версиях спектакля, так и исторических реалиях. Недаром Анатолий Карпов, который видел несколько версий мюзикла в Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке и других городах, по окончании премьеры отметил особенную правдивость российской постановки.

Пресс-служба

Анатолий Карпов: «Удивительная премьера, хоть мне и странно ощущать себя при жизни прообразом главного героя великого произведения. Я видел мюзикл „ШАХМАТЫ“ на многих мировых сценах — в Америке, Англии, Швеции, Франции… И вот впервые увидел на русском языке. Перевести либретто Тима Райса на русский язык — грандиозный труд. И Алексею Иващенко это удалось. Понятно, что образ Сергиевского — собирательный, но отдельные детали моей шахматной жизни прослеживаются. Очень тяжелая задача показать шахматы в искусстве: внешне в этой игре все спокойно, а внутри в это время разгораются такие страсти! Спектакль как раз об этом. Жаль, что не смог приехать сам Тим Райс, который за три недели так проникся шахматами на матче в Мерано, что создал это замечательное произведение! Хочу поздравить всех, кто принял участие в этом грандиозном спектакле!»

Пресс-служба

Евгений Писарев: «Я абсолютно счастлив, что имею отношение к этой музыкальной легенде! Сейчас, когда замер весь мюзикловый мир, Бродвей закрыт как минимум до следующего лета, мы выпускаем дорогущий, красивый, громкий, драматичный, огромный музыкальный спектакль. Это совершенно необычный и неожиданный мюзикл для московской сцены. Наша постановка — это своего рода кроссовер мюзикла, оперы и рок-концерта — классный, яркий, с великолепными костюмами и сложнейшими декорациями. Но все же ее главное достоинство — это музыка»!

Юрий Богомаз

Анастасия Стоцкая: «Перед премьерой я всегда чрезмерно волнуюсь, и сегодняшний день не стал исключением. Но я понимаю, что это только начало, и нужно работать дальше. Спектакль очень сложный вокально — такого разнопланового материала у меня не было ни в одном проекте. Кроме того, это очень энергозатратная роль, ее нужно проживать. Но я сегодня слышала, как нас принимает зал, видела, как на поклонах весь зал аплодировал стоя. И сейчас ничего больше не могу сказать, кроме того, что я безмерно счастлива!»

Михаил Минин — Генеральный директор МТС Энтертейнтмент, сопродюсера мюзикла «ШАХМАТЫ»:

"Мюзикл «ШАХМАТЫ» — яркое событие на мировой театральной сцене. Мы рады, что МТС, для которой это первый опыт сопродюсирования музыкальных шоу, приняла непосредственное участие в появлении долгожданной постановки его в России. Мы верим, что «ШАХМАТЫ» ждет успех у российских зрителей.

МТС развивает экосистему полезных продуктов и сервисов для российских пользователей. Направление развлечений — одно из ключевых и стратегически важных. За счет дополнительных возможностей цифровых сервисов (таргетирование, удобство продажи билетов, система рекомендаций с использованием больших данных) мы будем развивать и совершенствовать офлайн проекты в сфере развлечений. Организаторы прикладывают максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту зрителей на показах. Уверен, что несмотря на все разумные ограничения, мюзикл посмотрят все желающие и наш первый опыт инвестирования будет успешным".

Пресс-служба

"Потрясающий мюзикл! Восхитительная музыка, которая захватывает с первых минут и не отпускает до конца. Это очень реальный и честный спектакль не о шахматах, а прежде всего о сегодняшних нас. Здесь и проблема выбора, и любовная линия, и вопрос предназначения. Лейтмотив — «шахматы — это жизнь», в которой важно правильно сделать свой ход. Браво артистам и всем сопричастным!"

Генеральным информационным партнёром легендарной постановки стала главная ностальгическая радиостанция страны — «РЕТРО FM», в эфире которой каждый день можно услышать любимые хиты, созданные авторами нашумевшего шоу — солистами культовой шведской группы ABBA — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Мюзикл «ШАХМАТЫ» будет идти ежедневно в Театре МДМ.