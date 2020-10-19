Почему немцам так важно вернуть Кенигсберг

Советский Союз получил Кёнигсберг с прилегающей областью в результате договоренностей, достигнутых на Потсдамской конференции, прошедшей 23 июля 1945 года. О значении города для немецкой истории и культуры — в статье «Рамблера».

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В 1946 году Кёнигсберг был переименован в Калининград в честь умершего Михаила Калинина , который формально был главой государства, хотя и не имел реальной власти. Сначала советские власти рассчитывали адаптировать местных немцев к новым реалиям. Открыли немецкие школы, разрешили выпускать газету. Однако достаточно быстро было принято решение не рисковать и отправить всех немцев в Германию. Массовая депортация была проведена в 1947 году. Некоторые немцы, занятые на сложных работах, оставались в городе до 1950 года, однако позже и они были отправлены в Германию. Хотя среди нашлись и те, кто пожелал принять советское гражданство. Однако им было отказано в его получении.

Параллельно в город были приглашены переселенцы из всех республик Советского Союза, но, прежде всего, русские. Как вспоминают очевидцы, отношения переселенцев и местных немцев были в основном нейтральными. А вот перед депортацией отношение немцев к русскоязычному населению значительно ухудшилось, некоторые ругались и обещали вернуться. От старых хозяев новые горожане получили полуразрушенные в войну дома, утварь, одежду и даже домашних животных — немцам не разрешили забрать с собой все имущество.

Несмотря на то, что коренное население Кёнигсберга не могло чувствовать себя полной безопасности после войны, многие не хотели уезжать из родного города.

Но горечь утраты ощущали не только немцы Кёнигсберга. Дело в том, что Восточная Пруссия, северную часть которой получил Советский Союз, а все остальное — Польша, исторически является истоком немецкой государственности. А Кёнигсберг — сердце этого региона.

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Рыцари Тевтонского ордена завоевали и ассимилировали прусские племена, родственные современным литовцам и латышам. Немецкие колонисты смешались с коренным населением и селились вокруг многочисленных замков Тевтонского ордена. Так появились многие города Восточной Пруссии, в том числе и Кёнигсберг.

В 1525 году магистр ордена Альбрехт стал первым правителем Прусского герцогства. Причем государственной религией стал протестантизм — Пруссия стала первой страной, признавшей новую конфессию. В 1701 году Прусское герцогство стало королевством. Именно это государство уже в XIX веке станет основой для будущей Германской империи, средоточием немецкого духа и порядка.

Кстати, во время Семилетней войны Восточная Пруссия уже становилась частью Российской империи, причем жители Кёнигсберга присягнули императрице Елизавете Петровне. И хотя город был возвращен Пруссии Петром III, Фридрих Великий, оскорбленный поступком горожан, больше никогда не посещал Кёнигсберг.