В русском городе безмасочникам пригрозили похоронами

На улицах Благовещенска появились плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами для того, чтобы напомнить жителям российского города о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Как сообщили РИА Новости в администрации, изображения согласованы с властями.

На баннерах, которые разместили на улицах, написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.

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«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», — заявили в пресс-службе администрации города.

При этом в социальных сетях в основном раскритиковали рекламу. Пользователи отметили, что содержание плакатов — за гранью черного юмора и запугивает людей.