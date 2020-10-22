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В российском городе напомнили кутьей и могильными плитами о мерах по COVID-19 

Lenta.ru 10 часов назад
В русском городе безмасочникам пригрозили похоронами
Фото: Telegram-канал Mash
На улицах Благовещенска появились плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами для того, чтобы напомнить жителям российского города о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Как сообщили РИА Новости в администрации, изображения согласованы с властями.
На баннерах, которые разместили на улицах, написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.
Telegram-канал Mash

«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», — заявили в пресс-службе администрации города.

При этом в социальных сетях в основном раскритиковали рекламу. Пользователи отметили, что содержание плакатов — за гранью черного юмора и запугивает людей.
В апреле по улицам нескольких городов Львовской области Украины провезли гроб в целях пропаганды соблюдения карантинных мер. Владелец ритуальной компании «Вечность» Степан Пиряник устроил акцию «Дома лучше, чем в гробу». Он проехал по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу на грузовике с гробом в кузове. Грузовик был обклеен плакатами «Стоп коронавирус», на гробе белой краской выведено «Карантин» и «Сиди дома!».
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