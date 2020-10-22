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Названы самые матерящиеся города России 

Lenta.ru и ещё 7 6 часов назад
Названы самые матерящиеся города России
Фото: Lenta.ru
Город Дно Псковской области второй раз подряд возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России. Это следует из результатов исследования агентства «Интериум», передает «Комсомольская правда».
Индекс города Дно составил 1786,05. На втором месте из 10 — Краснодар (131,87), на третьем — Москва (111,37).
Далее идут Калининград (109,3), Санкт-Петербург (105,22), Анапа (88,16), Мурманск (84,35), Ростов-на-Дону (83,92), Петрозаводск (82,28) и Владивосток (79,25).
Специалисты «Интериума» заметили, что, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем исследовании новичками стали мегаполисы и крупные города, которые вытеснили из десятки менее населенные. Они связали это с тем, что жители больших городов с трудом переживают пандемию, финансовые трудности и прошедший карантин, поэтому выплескивают психологические проблемы через мат в соцсетях.
Аналитики обратили внимание, что мата стало больше — лексикон увеличился на 91 слово.
В 2019 году коэффициент упоминания мата в Дне составлял 1138,7 на 10 тысяч жителей. На втором месте тогда был Краснодар (89,56), на третьем — Кунгур (73,77). В первую десятку матерящихся городов вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45), Санкт-Петербург (67,11), Владивосток (62,74), Котлас (61,39) и Калуга (57,41).
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Места , Комсомольская правда
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