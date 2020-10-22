«Uma2rman» 22 октября в «Главclub Green Concert»

Основанная братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими нижегородская группа Uma2rman (ранее — "Уматурман"), дебютировала в Москве на концерте Земфиры. Артистке приглянулось демо песни «Прасковья», которую братья исполнили с ней дуэтом, явно войдя во вкус: «Прасковья» стала хитом, а группа — украшением главных рок-фестивалей страны и саундтрека к «Ночному дозору».

И «Прасковья», и «Ночной дозор» вошли в дебютную пластинку Uma2rman «В городе N», принесшую группе премию MTV RMA в категории «Лучший дебют». С тех пор братья Кристовские записались с Патрисией Каас Людмилой Гурченко , а также выпустили еще несколько успешных альбомов, главные песни с которых прозвучат 22 октября на сцене московского клуба ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Не пропустите!