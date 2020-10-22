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Группа «Uma2rman» выступит 22 октября в столичном клубе «Главclub Green Concert» 

Партнерский материал 6 часов назад
«Uma2rman» 22 октября в «Главclub Green Concert»
Фото: Пресс-служба
Основанная братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими нижегородская группа Uma2rman (ранее — "Уматурман"), дебютировала в Москве на концерте Земфиры. Артистке приглянулось демо песни «Прасковья», которую братья исполнили с ней дуэтом, явно войдя во вкус: «Прасковья» стала хитом, а группа — украшением главных рок-фестивалей страны и саундтрека к «Ночному дозору».
И «Прасковья», и «Ночной дозор» вошли в дебютную пластинку Uma2rman «В городе N», принесшую группе премию MTV RMA в категории «Лучший дебют». С тех пор братья Кристовские записались с Патрисией Каас и Людмилой Гурченко, а также выпустили еще несколько успешных альбомов, главные песни с которых прозвучат 22 октября на сцене московского клуба ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Не пропустите!
Подробная информация на сайте.
Видео дня. Открытия, которые ученые до сих пор не объяснили
Места , Патрисия Каас , Людмила Гурченко
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