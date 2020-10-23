«Вежливый отказ». 35 лет группе 

Группа «Вежливый Отказ», признанные лидеры московского рок-авангарда, празднуют 35-летие большим специальным концертом на сцене Главклуба.

Возникнув как «кружок музыкальных изысканий» в студенческой среде МИФИ , группа прошла сквозь историю русского рока, как нож сквозь масло, меняясь только в соответствии с внутренними — музыкальными по преимуществу — факторами. В версии «Отказа» даже стандартная песенная форма ложилась на необычные ритмические и мелодические построения лидера группы, гитариста и вокалиста Романа Суслова . А тексты со-основателей группы Петра Плавинского, Аркадия Семенова и Гора Оганисяна — тоже отдельная глава в истории русского рока — постепенно уступили значительное место отменно артикулированному свободному вокалу, наследующему революционным опытам футуристической группы 41°. Именно «Вежливый Отказ», совместно с «Ночным Проспектом», «Звуками Му», «Николаем Коперником» и «Центром», снискал славу экспериментальной для московской рок-лаборатории и, совершив молниеносную музыкальную эволюцию, в значительной степени ассоциировался с движением Rock in Opposition, неизменно обнаруживая свой собственной путь в сложной топологии стилей, практик и жанров современной музыки.

Воспроизводя стремительные пассажи и головоломные размеры, рожденные фантазией своего лидера, музыканты «Отказа» не стремятся удивить слушателя виртуозной техникой. В беглости и изощренности они видят средство воспроизвести неровную пульсацию жизни и напомнить о необходимости жить здесь и сейчас. «Музыка обостренной чувствительности» — так определяет характер своего творчества Роман Суслов.

Вот уже 35 лет «Вежливый Отказ» — одна из самых интересных авант-роковых групп не только в России, но и в мире, неизменно привлекающая на свою орбиту новых слушателей. А ее юбилейный концерт 23 октября в столичном Главклубе — отличный повод познакомиться с этой музыкой на большой сцене.