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Дан старт голосованию Российской национальной музыкальной премии «Виктория -2020» 

Партнерский материал 8 часов назад
Голосование музыкальной премии «Виктория -2020»
Фото: Пресс-служба
22 октября в Москве был дан старт голосованию Российской национальной музыкальной премии «Виктория -2020».
Торжественный вечер Премии, учрежденной в 2016 году поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным, стал самым ярким музыкальным событием года.
Пресс-служба
На праздничном гала-ужине мероприятия присутствовали представители музыкального бомонда страны: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Dava, Полина Гагарина, Алена Свиридова, Зара, Игорь Матвиенко, Анита Цой, Согдиана, Олег Митяев, Ирина Круг и многие другие звезды отечественной музыки, журналистики, культуры.
Пресс-служба
Открыл вечер президент Фонда премии Юрий Костин: «Индустрия переживает худшие времена со времен Второй мировой войны. И сегодня от академиков во многом зависит судьба не только первой в России профессиональной музыкальной премии, но и всей отрасли». При этом президент фонда подчеркнул принципиальность сохранения системы голосования «Виктории»:

«Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии».

Ю. Костин поблагодарил своих коллег за сотрудничество, невмешательство в процесс голосования.
Мнение главы Академии разделяет и один из учредителей «Виктории» — композитор и продюсер Игорь Крутой:

«Объективная премия — это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия — единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».

Сегодня 23 октября академики Премии — музыканты, продюсеры, журналисты, приступят к голосованию за номинантов 2020 года.
Пресс-служба
Церемония награждения победителей «Виктории — 2020» состоится 3 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.
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Места , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Анита Цой , Игорь Крутой , Юрий Костин , Игорь Матвиенко , Ирина Круг , Алена Свиридова , Олег Митяев , Полина Гагарина
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