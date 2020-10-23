Голосование музыкальной премии «Виктория -2020»

22 октября в Москве был дан старт голосованию Российской национальной музыкальной премии «Виктория -2020».

Торжественный вечер Премии, учрежденной в 2016 году поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным , стал самым ярким музыкальным событием года.

Пресс-служба

Пресс-служба

Открыл вечер президент Фонда премии Юрий Костин: «Индустрия переживает худшие времена со времен Второй мировой войны. И сегодня от академиков во многом зависит судьба не только первой в России профессиональной музыкальной премии, но и всей отрасли». При этом президент фонда подчеркнул принципиальность сохранения системы голосования «Виктории»:

«Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии».

Ю. Костин поблагодарил своих коллег за сотрудничество, невмешательство в процесс голосования.

Мнение главы Академии разделяет и один из учредителей «Виктории» — композитор и продюсер Игорь Крутой

«Объективная премия — это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия — единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».

Сегодня 23 октября академики Премии — музыканты, продюсеры, журналисты, приступят к голосованию за номинантов 2020 года.

Пресс-служба

Церемония награждения победителей «Виктории — 2020» состоится 3 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.