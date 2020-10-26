«Ретро FM» представляет легендарный мюзикл «Шахматы» 

«Приглашаю всех слушателей «Ретро FM» на «Шахматы». Те, кто любит группу «АББА», смогут убедиться, что это больше, чем «АББА». Те, кто любит бродвейские шоу, увидят, что это больше, чем мюзикл. Ну а тех, кто любит театр, ждёт ещё и серьёзный драматический спектакль. Такое нельзя пропустить!»