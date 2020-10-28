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Города России, которые богаче, чем Москва

Анастасия Иванова
3 часа назад
Все люди едут в Москву за возможностями и деньгами, однако в рейтинге самых богатых городов столица занимает только 6 место. "Рамблер" выяснил, какие города богаче Москвы.
Когда мы говорим о "богатстве" города, то чаще всего имеем в виду наличие работы и хорошей платы за эту работу. Так вышло, что наиболее обеспеченные люди живут, в основном, на крайнем севере России.
Исходя из имеющихся данных Росстата, выходит, что самые солидные выплаты получают жители города Анадырь. Средняя зарплата в этом городе составляет примерно 107 тысяч рублей. Кстати, Анадырь — это единственный населенный пункт на Чукотке, в котором наблюдается рост населения. Это связано с более мягким климатом по отношению к другим городам и благосостоянием.
Больше всех получают работники добывающей промышленности, инженеры, врачи и полицейские. К тому же, всем начисляют "северную надбавку".
Далее в списке идет Салехард — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа с зарплатами более 95 тысяч рублей. В этом городе, в основном, занимаются добычей газа.
Следом в лидеры выбиваются Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.
К сожалению, даже большие доходы не влияют на состояние инфраструктуры городов. На севере до сих пор плохой интернет и дорогая связь, не везде простроены дороги, не хватает развлечений для молодежи. Поэтому многие люди приезжают работать в "богатые города" вахтовым методом.
Места,Видео,Росстат,
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