Города России, которые богаче, чем Москва

Все люди едут в Москву за возможностями и деньгами, однако в рейтинге самых богатых городов столица занимает только 6 место. "Рамблер" выяснил, какие города богаче Москвы.

Когда мы говорим о "богатстве" города, то чаще всего имеем в виду наличие работы и хорошей платы за эту работу. Так вышло, что наиболее обеспеченные люди живут, в основном, на крайнем севере России.

Исходя из имеющихся данных Росстата , выходит, что самые солидные выплаты получают жители города Анадырь. Средняя зарплата в этом городе составляет примерно 107 тысяч рублей. Кстати, Анадырь — это единственный населенный пункт на Чукотке, в котором наблюдается рост населения. Это связано с более мягким климатом по отношению к другим городам и благосостоянием.

Больше всех получают работники добывающей промышленности, инженеры, врачи и полицейские. К тому же, всем начисляют "северную надбавку".

Далее в списке идет Салехард — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа с зарплатами более 95 тысяч рублей. В этом городе, в основном, занимаются добычей газа.

Следом в лидеры выбиваются Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.