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Группа ГРОМЫКА. Релиз альбома «20 000 лет под водой» 

Партнерский материал 16 часов назад
Группа ГРОМЫКА. Релиз альбома «20 000 лет под водой»
Фото: Касихина Клавдия
Самая невероятная группа этой усталой планеты — Громыка — представляет свой пятый альбом «20 000 лет под водой». Он уже начал своё триумфальное шествие по Солнечной системе, и вот, 23 октября 2020 года, торжественно войдя в плотные слои атмосферы, стал общедоступным на всех цифровых площадках мира.
Как известно, работы над альбомом велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен Громыка поставил ряд смелых научных экспериментов, направленных на дальнейшее расширение горизонтов немыслимого.
В новом альбоме Громыка наконец-то вернулся к своему классическому звучанию, основанному на вдумчивом использовании инструмента ФАЭМИ, хотя и английский стилофон 350S по-прежнему присутствует в размышлениях Громыки.
В пятой пластинке Громыка даёт ответы на целый ряд актуальных вопросов, волнующих оставшиеся умы человечества, раскрывает спектр антропологических тем, но, в то же время, предоставляет вдумчивым слушателям пространство для интеллектуальных маневров, предлагая им самостоятельно найти ответы на эти и другие загадки.

«Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности», — такой прогноз даёт солист Громыки Максим Валерьевич Кошелев.

Долгожданный альбом Громыки «20000 лет под водой» теперь доступен на всех цифровых площадках планеты.
Торжественная презентация альбома пройдет 29 октября в Москве в ГлавClub Green Concert и 11 декабря в Санкт-Петербурге в клубе MOD.
Да здравствует Громыка!
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