Тайны "спрятанных" городов СССР

Во времена Советского Союза существовало множество скрытых от населения городов: разработка ядерного оружия и высший уровень секретности предприятий — вот то, что скрывалось за колючими проволоками и КПП. "Рамблер" выяснил, какие города раньше называли "спрятанными" и почему.
Интересный факт, что большинство из спрятанных городов даже не отмечали на карте, хотя в них могли проживать тысячи людей. Такси и автобусы до них не доезжали, поэтому никакой внешней связи у жителей не было. Несмотря на то, что большинство городов открыли, некоторые из них до сих пор скрыты властями.
Норильск
Норильск можно назвать самым крупным и самым известным городом, который долгое время был спрятан. Но не из-за внутренних, а скорее из-за внешних факторов. В нем до сих пор нет асфальтированной и железной дороги, ведущей в город. Выбраться из Норильска можно только на самолете или корабле, но и это сделать будет не так-то просто. В Норильске находится крупнейший металлургический и горнодобывающий комплекс в мире. Благодаря которому город стал самым загрязненным в мире, а среднаяя продолжительность жизни здесь примерно на 10 лет ниже, чем в любом другом городе.
Озерск
Снаружи Озерск выглядит прилично: широкие площади, интересная архитектура и обилие деревьев составляют большую чатсь города. Но радиация и проволока повсюду не даст вам насладиться окружающим миром. Озерск был основным производителем плутония для Советской России с 1947 года, когда он был построен под названием «Город 40». В советское время город пережил ядерный взрыв, который по силе был в четыре раза опаснее аварии в Чернобыле, но власти этот инцидент скрыли. Сегодня в этом закрытом городе до сих пор проживает более 90 000 человек, но почему он все еще закрыт неизвестно.
Заречный
Заречный называют городом, который до сих пор принадлежит советскому времени. Большинство жителей живет недалеко от атомной электростанции, получают не много, зато всегда есть работа, цены приятные, да и государство предлагает разные социальные программы. Моложежь, конечно, хочет покинуть Заречный, но из-за трудностей с передвижением сделать это достаточно трудно.