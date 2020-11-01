Тайны "спрятанных" городов СССР

Во времена Советского Союза существовало множество скрытых от населения городов: разработка ядерного оружия и высший уровень секретности предприятий — вот то, что скрывалось за колючими проволоками и КПП. "Рамблер" выяснил, какие города раньше называли "спрятанными" и почему.

Интересный факт, что большинство из спрятанных городов даже не отмечали на карте, хотя в них могли проживать тысячи людей. Такси и автобусы до них не доезжали, поэтому никакой внешней связи у жителей не было. Несмотря на то, что большинство городов открыли, некоторые из них до сих пор скрыты властями.

Норильск

Норильск можно назвать самым крупным и самым известным городом, который долгое время был спрятан. Но не из-за внутренних, а скорее из-за внешних факторов. В нем до сих пор нет асфальтированной и железной дороги, ведущей в город. Выбраться из Норильска можно только на самолете или корабле, но и это сделать будет не так-то просто. В Норильске находится крупнейший металлургический и горнодобывающий комплекс в мире. Благодаря которому город стал самым загрязненным в мире, а среднаяя продолжительность жизни здесь примерно на 10 лет ниже, чем в любом другом городе.

Озерск

Снаружи Озерск выглядит прилично: широкие площади, интересная архитектура и обилие деревьев составляют большую чатсь города. Но радиация и проволока повсюду не даст вам насладиться окружающим миром. Озерск был основным производителем плутония для Советской России с 1947 года, когда он был построен под названием «Город 40». В советское время город пережил ядерный взрыв, который по силе был в четыре раза опаснее аварии в Чернобыле, но власти этот инцидент скрыли. Сегодня в этом закрытом городе до сих пор проживает более 90 000 человек, но почему он все еще закрыт неизвестно.

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