30 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Найк Владимирович Борзов — вероятно, единственный музыкант, которого принято считать классиком русского панка, русского инди-рока и русского, представьте себе, бритпопа. Свою первую группу «Инфекция» Найк основал в нежном возрасте 14 лет, отметившись с тех пор в составе ансамбля «Х… забей» и еще, как минимум, полудюжине более или менее нашумевших андеграундных проектов.

Свою сольную карьеру Борзов официально запустил в начале 1990-х, а на всю страну прославился несколько лет спустя — сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза». Последняя успела дослужиться до шоу, где она исполнялась с первой до последней ноты, но главным бестселлером Найка остается, конечно же, «Супермен».

Включающий «Три слова», «Верхом на звезде» и «Последнюю песню», четвертый сольный альбом Борзова угодил в рейтинг 50 лучших русских записей всех времен, составленный журналом «Афиша» и ведущими молодыми музыкантами, а 20-летие «Супермена» Найк отметит большим праздничным шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.