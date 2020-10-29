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Найк Борзов — 20 лет альбому «Супермен» 

Партнерский материал 9 часов назад
Найк Борзов — 20 лет альбому «Супермен»
Фото: Пресс-служба
30 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
Найк Владимирович Борзов — вероятно, единственный музыкант, которого принято считать классиком русского панка, русского инди-рока и русского, представьте себе, бритпопа. Свою первую группу «Инфекция» Найк основал в нежном возрасте 14 лет, отметившись с тех пор в составе ансамбля «Х… забей» и еще, как минимум, полудюжине более или менее нашумевших андеграундных проектов.
Свою сольную карьеру Борзов официально запустил в начале 1990-х, а на всю страну прославился несколько лет спустя — сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза». Последняя успела дослужиться до шоу, где она исполнялась с первой до последней ноты, но главным бестселлером Найка остается, конечно же, «Супермен».
Включающий «Три слова», «Верхом на звезде» и «Последнюю песню», четвертый сольный альбом Борзова угодил в рейтинг 50 лучших русских записей всех времен, составленный журналом «Афиша» и ведущими молодыми музыкантами, а 20-летие «Супермена» Найк отметит большим праздничным шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
Больше информации по ссылке.
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Места , Найк Борзов
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