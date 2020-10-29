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В Италии распродадут дома за один евро 

Lenta.ru 8 часов назад
В Италии распродадут дома за один евро
Фото: Lenta.ru
Расположенный на итальянском острове Сицилии город Салеми анонсировал распродажу домов по цене 1 евро — меньше, чем стоит чашка эспрессо. Об этом сообщает CNN.
Как рассказал телеканалу мэр города Доменико Венути, цель акции — привлечь жителей, так как Салеми страдает от депопуляции.

«Все здания принадлежат городскому совету, поэтому процесс продажи можно провести достаточно быстро», — отметил Венути.

По его словам, в районах расположения старых домов уже обновлены дорожная инфраструктура и инженерные сети.
По данным CNN, большинство зданий, предназначенных для продажи на аукционах, расположены в центре города, некоторым из них по 400 лет. Есть объекты в удручающем состоянии, но есть и те, восстановление которых потребует минимальных усилий.
Фотографии лотов будут размещены на сайте городского совета после запуска программы. Покупателей домов обяжут внести залог в размере 3 тысяч евро — он будет возвращен по окончании реставрационных работ. Провести их нужно в течение трех лет.
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