Что в СССР называлось «ничейным пространством»

Изначально коммунальная квартира задумывалась как временная мера по улучшению жилищных условий. Но при советском союзе их число резко увеличилось. "Рамблер" решил выяснить, как жили люди в коммуналках и почему им до сих пор не нравятся "ничейные пространства"

Первыми советские коммуналки заполонили бывшие мелкие капиталисты, собственность которых в какой-то момент превратилась в общественную. Затем к ним добавились люди, которые просто не могли позволить себе квартиру: пенсионеры, молодые семьи и люди, которым просто не удалось найти высокооплачиваемую работу. В итоге, в коммуналке можно было встретить очень разношерстную публику.

Пространство в коммуналке делилось на две категории: частное и"ничейное". Частной территорией считались исключительно комнаты жильцов, а пространства без конкретного хозяина — коридоры, ванная или душевая, кухня, туалет, назывались "ничейными". Сейчас подобные территории носят название места общего пользования, и обычно за их видом следят не меньше, чем за видом других помещений. Но сам термин "ничейное" подразумевал наплевательское отношение к общим территориям.

Главное негласное правило коммуналки — за "ничейные" пространства никто не несет ответственности. По этой причине санузел и кухня часто выглядели жутко. Поломки не чинились годами, не проводился ремонт, а коридор захламляли вещами, которые не помещались в комнатах, а также сушили белье.

При этом у каждого шкафа в коридоре или уголка кухни все равно был свой хозяин, поэтому вещи других жильцов было запрещено трогать или перекладывать. Хозяива ценили ту небольшую приватность, которая у них была и часто шли на конфликт, если кто-то ее нарушал. Притом, отношение к общему было одинаково-равнодушным во всех коммуналках.

Современные социологи утверждают, что опыт жизни в коммуналках отражается на поведении людей и по сей день. Очень часто можно встретить человека, который чтит порядок в пределах своей квартиры, а к окружающей среде относится неуважительно. То есть человек может сделать роскошный ремонт дома, но оставить мусор в подъезде. И да, иногда это следствие плохого воспитания, а иногда вот такой "травмы".