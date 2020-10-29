«Европа Плюс» приглашает на шоу Сэма Смита 

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30 октября слушатели «Европы Плюс» смогут увидеть уникальное шоу британского певца Сэма Смита . Один из самых популярных музыкантов планеты в день премьеры своего нового альбома Love Goes даст эксклюзивный онлайн-концерт, зрители которого получат шанс вживую пообщаться с артистом.

Пригласительные достанутся тем, кто внимательно следит за эфиром «Бригады У». Помимо этого, 30 октября, а также 2, 3, 5 и 6 ноября в утреннем шоу, московском часе Play Box, на europaplus.ru , в Instagram ВКонтакте будут разыграны коды для скачивания альбома Love Goes в iTunes.

Четырёхкратный обладатель «Грэмми» и премии «Оскар» выступит в культовой лондонской студии Abbey Road, а виртуальные гости концерта станут его полноценными участниками, подключившись к видеотрансляции.