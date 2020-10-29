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«Европа Плюс» приглашает на шоу Сэма Смита 

Партнерский материал 2 часа назад
«Европа Плюс» приглашает на шоу Сэма Смита
Фото: @samsmith
30 октября слушатели «Европы Плюс» смогут увидеть уникальное шоу британского певца Сэма Смита. Один из самых популярных музыкантов планеты в день премьеры своего нового альбома Love Goes даст эксклюзивный онлайн-концерт, зрители которого получат шанс вживую пообщаться с артистом.
Пригласительные достанутся тем, кто внимательно следит за эфиром «Бригады У». Помимо этого, 30 октября, а также 2, 3, 5 и 6 ноября в утреннем шоу, московском часе Play Box, на europaplus.ru, в Instagram и ВКонтакте будут разыграны коды для скачивания альбома Love Goes в iTunes.
Четырёхкратный обладатель «Грэмми» и премии «Оскар» выступит в культовой лондонской студии Abbey Road, а виртуальные гости концерта станут его полноценными участниками, подключившись к видеотрансляции.
Подробная информация об этой и других акциях — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах станции в социальных сетях.
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Места , Сэм Смит
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