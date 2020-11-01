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Труднодоступный остров в Абхазии показали на видео 

Стелла Шмель 9 часов назад
В Абхазии обнаружен "таинственный" остров. Добраться на него можно только на лодке, либо пешком. Видеозапись с кадрами, на которых изображена данная локация, опубликовали в сообществе "Типичный Сочи" в соцсети "Вконтакте".
Предположительно, место носит название Шлыпра или "Третье ущелье". Остров расположен на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.
Как рассказал один из путешественников, добраться до острова проблематично, именно поэтому там малолюдно. Можно дойти пешком вдоль побережья — это займет приблизительно два часа, либо отправиться на лодке, тогда дорога займет всего 20 минут морем.
Ранее "Рамблер" писал, как получить деньги за путешествие по России осенью.
Места , Видео
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