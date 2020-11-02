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Названы города, где россияне проведут новогодние праздники 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Сотрудники сервиса бронирования домов и отелей Tvil.ru проанализировали данные туристических направлений и выяснили, где россияне планируют провести новогодные праздники.
Большинство из опрошенных, решили отправиться в Санкт-Петербурге, затем следовала Казань, Ярославль и Нижний Новгород.
В список не попали курорты на Черноморском и Азовском побережье России. Зато россяине не против провести выходные в Егорьевске, Тверской области, Светлогорске, Выборге, Владивостоке и Челябинске.
По данным сервиса, россияне бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и рассчитывают потратить на проживание от 1,5 тыс. до 51,4 тыс. руб. в сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что подарить друзьям, чтобы не разориться.
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