Эксклюзив «МУЗ-ТВ»: Бузова приедет лично к тиктокеру! 

Ольга Бузова: «Хочешь, чтобы я лично поздравила тебя с Новым годом? Тогда участвуй в нашем совместном челлендже с телеканалом „МУЗ-ТВ“. Станцуй под мой хит „Танцуй под Бузову“, выкладывай видео в TikTok и обязательно ставь хэштег #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. Я выберу самый зажигательный танец и лично вручу победителю новогодний подарок! „Танцуй под Бузову“ с Бузовой!»

JONY: «Совместно с „МУЗ-ТВ“ мы запускаем челлендж: станцуй под мой хит „Мир сошел с ума“, выложи видео в TikTok и поставь хэштег #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. Я лично выберу самое трогательное исполнение и приеду поздравить тебя с Новым годом!»