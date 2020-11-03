Эксклюзив «МУЗ-ТВ»: Бузова приедет лично к тиктокеру! 

«МУЗ-ТВ» исполняет новогодние желания в проекте #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ.
«МУЗ-ТВ» совместно с ведущей платформой для коротких видеороликов TikTok запускает масштабный предновогодний проект с участием топовых артистов — «Закажи звезду», в котором исполнит мечту зрителей в канун главного зимнего праздника.
Заказать Бузову на Новый год? Станцевать с JONY в эфире «МУЗ-ТВ»? Лично пообщаться и получить подарки от DAVA? Да, настоящее новогоднее чудо может случится со всеми, кто мечтает о встрече со звездами «МУЗ-ТВ». Теперь у каждого тиктокера страны появится шанс встретиться с любимым артистом и попасть в эфир любимого музыкального телеканала.
Звезды «МУЗ-ТВ» и популярные тиктокеры Ольга Бузова, JONY, Andro, Юлианна Караулова, DAVA, T-Killah, Алексей Воробьев, Миа Бойка и многие другие лично обратятся к пользователям платформы в официальном аккаунте «МУЗ-ТВ» и предложат спеть или станцевать под их хиты. Все желающие принять участие в челлендже должны будут снять классный ролик под хит селебрити и запостить его в TikTok с хэштегом #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. Каждый артист выберет самый оригинальный, зажигательный и запоминающийся ролик на свой хит и лично приедет поздравить автора с Новым годом на всю страну в предпраздничном эфире «МУЗ-ТВ».
Ольга Бузова: «Хочешь, чтобы я лично поздравила тебя с Новым годом? Тогда участвуй в нашем совместном челлендже с телеканалом „МУЗ-ТВ“. Станцуй под мой хит „Танцуй под Бузову“, выкладывай видео в TikTok и обязательно ставь хэштег #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. Я выберу самый зажигательный танец и лично вручу победителю новогодний подарок! „Танцуй под Бузову“ с Бузовой!»
JONY: «Совместно с „МУЗ-ТВ“ мы запускаем челлендж: станцуй под мой хит „Мир сошел с ума“, выложи видео в TikTok и поставь хэштег #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. Я лично выберу самое трогательное исполнение и приеду поздравить тебя с Новым годом!»
Ранее «МУЗ-ТВ» уже раскрыл двери федерального музыкального эфира для молодых, талантливых и целеустремленных тиктокеров.
Любой пользователь социальной сети может попробовать свои силы в качестве виджея: записать яркое, музыкальное, эмоциональное, драйвовое видео и попасть в программу #ЯНАМУЗ-ТВ — актуальный плейлист из топ-клипов, где главные ведущие программы — пользователи социальной сети. Активность тиктокеров — фанатов «МУЗ-ТВ» не заставила себя долго ждать: только за первую неделю акции #ЯНАМУЗ-ТВ в TikTok охват превысил 39 000 000.
«МУЗ-ТВ» дарит возможность получить встречу мечты к Новому году. Подписывайтесь на официальный аккаунт телеканала «МУЗ-ТВ» в TikTok и ловите чудеса уже сейчас.