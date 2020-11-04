Как изменилась жизнь крымских татар в составе России 

"Перечислять все наши победы и достоинства можно часами. Мы, живя у себя на Родине, видим все эти изменения повсеместно, от самых удаленных сел до центра нашего Крыма. Дороги, школы, садики, больницы, парки и скверы — это лишь малая часть того, как улучшилась наша жизнь благодаря нашему общему труду. Это лишь начало грандиозного фундамента, который мы с вами заложили в 2014 году", — сказал Умеров РИА Новости Крым.
"Мы пережили с вами и всякого рода блокады, нападки всех европейских средств массовой информации, попытки устроить теракты, преодолели усилия недругов разложить наше многонациональное изнутри и извне. Но мы стойко преодолели их и сохранили мирное небо над головой. Вместе с руководством нашей республики, нашей страны мы приняли каждый вызов и прошли его с достоинством", — подчеркнул Умеров.
"Сегодня, смотря на Украину, где нас предали и не смогли за полвека сделать из нас любящих граждан и единое общество, мы понимаем, что наш расцвет ждал нас именно в России. И хоть Украина не оставляет попытки нас рассорить, поддерживать силы, сеющие раздор и разногласие в лице политиков, сбежавших с Крыма, и организаций, навязывающих неприемлемые для нас идеологии, мы вместе с нашим главой республики и президентом проходим и эти испытания", — заключил Умеров.