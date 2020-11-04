Как изменилась жизнь крымских татар в составе России 

Мир, благополучие и процветание крымских татар связаны исключительно с Россией, любые попытки расколоть народ обречены на неудачу. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, поздравляя с соотечественников Днем народного единства.

"Перечислять все наши победы и достоинства можно часами. Мы, живя у себя на Родине, видим все эти изменения повсеместно, от самых удаленных сел до центра нашего Крыма. Дороги, школы, садики, больницы, парки и скверы — это лишь малая часть того, как улучшилась наша жизнь благодаря нашему общему труду. Это лишь начало грандиозного фундамента, который мы с вами заложили в 2014 году", — сказал Умеров РИА Новости Крым.

Общественник отметил, что все эти годы Крым был и остается на острие международного внимания. При этом внешние силы пытались проводить над многонациональным крымским сообществом разнообразные «эксперименты».

"Мы пережили с вами и всякого рода блокады, нападки всех европейских средств массовой информации, попытки устроить теракты, преодолели усилия недругов разложить наше многонациональное изнутри и извне. Но мы стойко преодолели их и сохранили мирное небо над головой. Вместе с руководством нашей республики, нашей страны мы приняли каждый вызов и прошли его с достоинством", — подчеркнул Умеров.

Российское государство заботится о безопасности крымчан и своевременно реагирует на все вызовы и провокации, добавил общественник.