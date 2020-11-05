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Zivert выступит в проекте «Европа Плюс Акустика» 

Партнерский материал 7 часов назад
Zivert выступит в проекте «Европа Плюс Акустика»
Фото: Пресс-служба
9 ноября в 20:00 в проекте «Европа Плюс Акустика» выступит Zivert. В прямом эфире популярная артистка представит акустические версии своих лучших хитов и абсолютно свежих песен на сцене сверхсовременной VISUAL STUDIO.
Ведущие Антон Комолов и Лена Абитаева расспросят поп-диву про работу над вторым альбомом Vinyl #2, съемки нового клипа «Многоточие», а также озвучат самые неожиданные комментарии слушателей «Европы Плюс», которые появятся во время видеотрансляции лайва в социальных сетях.
Синглы Zivert — Life, Credo, ЯТЛ и другие — не раз возглавляли чарты и многократно занимали лидирующие позиции на стриминговых платформах. Кроме того, на счету исполнительницы дуэты со знаменитыми российскими артистами: Бастой («неболей») и NILETTO (“Fly 2”). Также певица регулярно становится хедлайнером популярных музыкальных фестивалей, среди которых, и крупнейший летний опенэйр — Europa Plus LIVE.
Услышать live-выступление Zivert можно в эфире «Европы Плюс», а увидеть — на europaplus.ru, в мобильном приложении и странице станции ВКонтакте.
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Места , Антон Комолов
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