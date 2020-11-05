Zivert выступит в проекте «Европа Плюс Акустика» 

9 ноября в 20:00 в проекте «Европа Плюс Акустика» выступит Zivert. В прямом эфире популярная артистка представит акустические версии своих лучших хитов и абсолютно свежих песен на сцене сверхсовременной VISUAL STUDIO.

Ведущие Антон Комолов и Лена Абитаева расспросят поп-диву про работу над вторым альбомом Vinyl #2, съемки нового клипа «Многоточие», а также озвучат самые неожиданные комментарии слушателей «Европы Плюс», которые появятся во время видеотрансляции лайва в социальных сетях.

Синглы Zivert — Life, Credo, ЯТЛ и другие — не раз возглавляли чарты и многократно занимали лидирующие позиции на стриминговых платформах. Кроме того, на счету исполнительницы дуэты со знаменитыми российскими артистами: Бастой («неболей») и NILETTO (“Fly 2”). Также певица регулярно становится хедлайнером популярных музыкальных фестивалей, среди которых, и крупнейший летний опенэйр — Europa Plus LIVE.