Обломки кораблей вылавливают из озера в Подмосковье

Неподалеку от подмосковного Солнечногорска, всего в нескольких километрах от Ленинградского шоссе расположился водоем, который издание Life.ru включило в список самых загадочных и опасных озер планеты. Уникальность этого озера в том, что оно не имеет дна. О тайнах необычного водоема читайте в материале «Рамблера».

Над загадкой таинственного озера, которое так и называется Бездонное, ученые и местные жители бьются уже не первый век. Существует множество легенд, связанных с водоемом, многие из которых кажутся совершенно невероятными.

Так, например, местные жители всерьез полагали (некоторые думают так и сейчас), что озеро имеет связь с океаном. Еще Александр Блок, отдыхавший в этих местах, в своем дневнике сделал запись истории, которую ему рассказывал местный лесничий. Тот рассказал писателю о том, что якобы в водоеме находили обломки морских кораблей, а у одного из деревенских жителей в доме хранилась доска с надписью «Santa Maria», выловленная из озера. Забегая вперед, стоит отметить, что уже в наши дни, в 2003 году, в водах Бездонного озера был обнаружен спасательный жилет американского матроса Сэма Белковски, служившего на судне под названием «Коуэлл» Примечательно, что этот самый эсминец был взорван террористами в порту Индийского океана в 2000 году. Как жилет оказался в подмосковном озере, — загадка.

@andrewlban

Возвращаясь к истории, стоит упомянуть, что глубину озера пытался измерить и знаменитый ученый Дмитрий Менделеев . Но и его постигла неудача: стометровая веревка с грузом так и не коснулась дна. Наличие странных находок в водоеме и невозможность обнаружить его дно привели жителей к мысли о том, что озеро каким-то образом связано под землей с Мировым океаном. Об этой легенде упоминают и по сей день.

Удивительно, но и в наши дни дно у озера обнаружить так и не удалось. Нет сведений и о характере его рельефа. Хотя на военных топографических картах XX века указана глубина от 100 до 150 метров, на самом деле до дна водоема не смог достать еще никто.

Разумеется аквалангисты дайверы неоднократно пытались опуститься на максимально допустимую глубину Бездонного озера, но неизменно останавливались на отметке в 4-5 метров. По словам отважных ныряльщиков дальше на их пути вставала густая извилистая взвесь, которую водолазы называют ложным дном, а видимость падала практически до нуля. Дайверы опасаются погружаться глубже, справедливо полагая, что закончиться это погружение может весьма печально.

Однако исследователи отмечают, что озеро как бы состоит из слоев: сначала водная гладь, затем илистая взвесь, снова слой воды, сменяющийся вновь слоем взвеси. И так все глубже и глубже.

Стоит также отметить, что до настоящего времени нет достоверного научно обоснованного объяснения происхождения самой озерной котловины.