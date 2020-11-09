12 ноября 2020, ГЛАВCLUB

20 лет назад задорному молодому молдавскому коллективу предложили принять участие в трибьюте Виктора Цоя «КИНОпробы» и записать кавер-версию песни «Видели ночь». Трек в новой версии моментально стал хитом в СНГ, занимая первые места в музыкальных хит-парадах в течение года. Участие в этом проекте принесло Zdob si Zdub известность в России: группа стала много гастролировать и в итоге была признана питерским журналом FUZZ лучшей LIVE-группой 2000 года.

В их творчестве 11 студийных альбомов, тысячи концертов по всему миру и преданная армия поклонников. Выступления Zdob si Zdub — это всегда ярко, сочно и энергетически мощно. «Видели ночь — 20 лет!» — это повод снова встретиться с поклонниками, представить новый материал и исполнить любимые песни. Брутальный хардкор и изобретательный фольклор, немного хип-хопа, джангла и панка от знаменитых музыкантов из Молдовы уже 12 ноября в Главклубе.

Стоимость билетов: танцпол — 500 рублей, VIP 1200 — 2000 рублей.