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Сергей Бобунец: 20 лет альбому «3000»

Партнерский материал
8 часов назад
12 ноября 2020г, Москва, клуб «1930 MOSCOW».
Сергей Бобунец: 20 лет альбому «3000»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
«Я вырос на ваших песнях » Слова, знакомые многим успешным музыкантам, вызывающие одновременно и радость, и грусть.
Радость — потому что в этой фразе заложено бесконечное множество любви и преданности, прошедших через года. Грусть — потому что она символ течения времени, уходящего порой слишком быстро.
Когда поклонники говорят эти слова Сергею Бобунцу, то чаще всего имеют ввиду песни с альбома «3000». Несмотря на то, что он был четвертым в истории группы «Смысловые Галлюцинации», именно с него началась история успеха уральской команды. Выпуская в 2000-м году эту пластинку, никто из музыкантов не мог и предположить, что под песню «Вечно молодой» символ поколения Данила Багров будет отбиваться от бандитов в фильме «Брат 2», песню «Звезды 3000» будут слушать космонавты перед отправкой в космос, а песня «Розовые очки» на протяжении двух десятков лет будет ежегодно греметь на главном музыкальном фестивале страны «Нашествие».
12 ноября в клубе «1930 MOSCOW» соберутся все те, для кого альбом «3000» стал не просто пластинкой, а саундтреком жизни. В этот вечер в исполнении команды Сергея Бобунца прозвучат все треки с легендарного альбома и все хиты, которые благодаря успеху диска смогли услышать люди в дальнейшем.
Места,Сергей Бобунец,Данила Багров,
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