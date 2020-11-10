Сергей Бобунец: 20 лет альбому «3000»

Радость — потому что в этой фразе заложено бесконечное множество любви и преданности, прошедших через года. Грусть — потому что она символ течения времени, уходящего порой слишком быстро.

12 ноября в клубе «1930 MOSCOW» соберутся все те, для кого альбом «3000» стал не просто пластинкой, а саундтреком жизни. В этот вечер в исполнении команды Сергея Бобунца прозвучат все треки с легендарного альбома и все хиты, которые благодаря успеху диска смогли услышать люди в дальнейшем.