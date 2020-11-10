Сергей Бобунец: 20 лет альбому «3000»

Когда поклонники говорят эти слова Сергею Бобунцу, то чаще всего имеют ввиду песни с альбома «3000». Несмотря на то, что он был четвертым в истории группы «Смысловые Галлюцинации», именно с него началась история успеха уральской команды. Выпуская в 2000-м году эту пластинку, никто из музыкантов не мог и предположить, что под песню «Вечно молодой» символ поколения Данила Багров
будет отбиваться от бандитов в фильме «Брат 2», песню «Звезды 3000» будут слушать космонавты перед отправкой в космос, а песня «Розовые очки» на протяжении двух десятков лет будет ежегодно греметь на главном музыкальном фестивале страны «Нашествие».