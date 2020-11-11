Театр МДМ продолжит показы ШАХМАТ и мюзиклов

«Мы нашли возможность не отменять прокат наших спектаклей и продолжать радовать зрителей, обеспечивая им максимальную безопасность, — сообщил продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — Мы не можем оставить без праздника, тем более в преддверии Нового года, наших зрителей, тех, кто давно хотел и планировал посетить наши спектакли. Конечно, для этого нам придется немного скорректировать афишу и сильно «затянуть пояса», сократив в том числе операционные затраты, включая собственные зарплаты. Но мы верим, что ограничения не вечны, а положительные эмоции сейчас людям особенно нужны».