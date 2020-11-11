Театр МДМ продолжит показы ШАХМАТ и мюзиклов

Прокат мюзикла «Шахматы» в Москве будет продолжен.
Компания «Бродвей Москва» намерена продолжать играть с соблюдением новых требований по обеспечению безопасности зрителей все свои спектакли в Театре МДМ, включая мюзикл ШАХМАТЫ (при поддержке МТС
Энтертейнмент) на большой сцене, премьера которого с огромным успехом прошла в октябре, а также мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных» в паркетном зале.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости залов.
«Мы нашли возможность не отменять прокат наших спектаклей и продолжать радовать зрителей, обеспечивая им максимальную безопасность, — сообщил продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — Мы не можем оставить без праздника, тем более в преддверии Нового года, наших зрителей, тех, кто давно хотел и планировал посетить наши спектакли. Конечно, для этого нам придется немного скорректировать афишу и сильно «затянуть пояса», сократив в том числе операционные затраты, включая собственные зарплаты. Но мы верим, что ограничения не вечны, а положительные эмоции сейчас людям особенно нужны».
В компании «Бродвей Москва» подчеркнули, что новые правила будут исполняться со всей ответственностью, как и соблюдение санитарных норм, введенных с ухудшением эпидемиологической обстановки.
«Здоровье наших зрителей для нас на первом месте, — отметил Дмитрий Богачев. — Мы делаем все, чтобы их пребывание в Театре МДМ было безопасным, и это совсем недавно подтвердила инспекция Росподребнадзора».
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