Откуда взялся феномен «обжитой» квартиры

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему так много людей обожают расставлять на полках всякую мелочь. Возможно, им нравится атмосфера обжитой квартиры или они обожают вещи с историей. "Рамблер" выяснил, почему многим так нравится захламлять свой дом.

Не так давно в группе Facebook "Flats for friends" по аренде квартир появилось объявление, в котором девушка просила помочь найти квартиру без "бабушкиного ремонта". В комментариях разразилась настоящая война в защиту уютного советского шика.

Выяснилось, что людям нравятся старые ремонты и множество милых вещей, которые наполняют советский интерьер, например, статуэтки или старый сервиз. По мнению пользователей, эти вещи создают эффект "обжитой квартиры".

"Наверняка, вы представляете себе, что такое "обжитая" квартира. В ней есть детали, которые делают очевидным, что здесь живут люди. В таких квартирах на плитах стоят сковородки, на крючках висят какие-то разномастные полотенчики и прихватки, около плиты что-то постоянно сушится на салфетках. Так почему мы должны от этого отказываться", — написала другая девушка в канале на Яндекс. Дзене

Стало ясно, что люди чувствуют себя комфортнее в окружении любимых вещей, особенно, если они принадлежали их родственникам. В таком доме люди чувствуют себя расслабленно и защищенно. А минималистичный скандинавский ремонт может и вовсе напугать.

"Квартиры с белыми стенами и пустыми поверхностями не выношу вообще. Создаётся ощущение какой-то палаты для психбольных или, простите, чистилища. В таких помещениях неуютно. Да, эстетично и все такое. Но жить там, лично мне, просто невозможно", — сообщили комментаторы.

"я не люблю стерильные квартиры, где чистота, идеальный порядок, но какая-то безликость и сплошные гладкие поверхности. У меня депрессия сразу начинается от таких мест. "

После долгих обсуждений комментаторы пришли к выводу, что люди воспринимают понятие "обжитая квартира" как особый феномен культуры, который позволяет накапливать вещи. Также пользователи Сети считают, что в доме должна быть энергия, которая не может возникнуть без приятного захламления. Сторонникам минимализмаа в этом споре пришлось остаться в меньшинстве.