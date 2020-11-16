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Николай Носков выступит в «Главклубе» в Москве 

Партнерский материал 10 часов назад
Николай Носков выступит в «Главклубе» в Москве
Фото: Пресс-служба
Впервые на сцене Главклуба выступит Николай Носков с программой «Живой». Заслуженный артист России, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации», ранее вокалист и фронтмен популярной группы «Парк Горького» — любимый миллионами певец Николай Носков в особом представлении не нуждается. Его песни знает каждый, а его вокал проникает в самое сердце любого зрителя: всегда мощно, красиво и с полной отдачей.
Год назад после продолжительной болезни Николай Носков вернулся на музыкальную сцену с концертной программой «Живой». Над новым шоу артист и его команда работали больше года — премьерный концерт стал настоящим откровением для поклонников творчества Николая Носкова. Интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» — эти и многие другие хиты уже 19 ноября в Главклубе.
Приглашенный гость — певица НАРГИЗ.
Больше информации на сайте.
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Места , Николай Носков
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