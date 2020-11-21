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Необычные факты о самом северном поселке России 

Даня Виттиг 19 часов назад
Как живет город без деревьев и бензина
Фото: Рамблер
Диксон называют краем света, так как он расположен на окраине Северного Ледовитого океана. "Рамблер" выяснил, как существует город, в котором нет ни деревьев, ни бензина.
За селом Диксон закреплена территория в 220 тысяч квадратных километров, примерно столько же места занимает Великобритания. Однако в поселке живет всего 548 человек, то есть на каждого человека здесь приходится пятьсот квадратных километров. Но, конечно, оставшиеся жители "кучкуются" и стараются помогать друг другу выживать в тяжелых условиях.
Так как поселок находится на побережье, то считается пограничной зоной, поэтому въехать туда можно только по пропуску с пропиской или добраться по воздуху. Самолет летает раз в неделю, с помощью него в Диксон также поставляют продукты, что отражается на их цене.
Дорог вокруг города не то чтобы много, поэтому заправить машину практически невозможно. Если нужен бензин, его привезут кораблем, однако такая заправка возможна раз в год. Видимо, жители Диксона должны быть очень хороши в планировании своих маршрутов.
В месте, где девять месяцев арктическая зима и сильный ветер, не растут деревья. Либо зеленая тундра, либо снег. А белые медведи спокойно могут "зайти на ужин", от диких животных местных жителей защищает местная полиция. Зато других преступников в поселке нет (собственно, как и Интернета).
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