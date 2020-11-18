Секретные места, которые стерты с карт

В мире существует множество мест, где не ждут посторонних. Засекреченные объекты на картах выглядят размыто, чтобы человек наверняка не смог определить локацию объекта. Но "Рамблер" выяснил, что скрывается в "слепых зонах" карт.

Аэропорт Минамитори-сима, Япония

Огромный размытый треугольник посреди моря выглядит незаселённым. Все дело в том, что на небольшом клочке земли площадью 1,5 кв. километра на востоке от Японии находится аэропорт, который сложно распознать на карте. Военный аэропорт скрыт властями в целях безопасности.

Граница Мексики и США, Техас, США

На картах все 24 километра границы США с Мексикой выглядят размыто. Это сделано для того, чтобы беглые эмигранты не смогли въехать в Америку. А также чтобы мексиканские наркокурьеры не могли выстроить маршрут проникновения на территорию США.

Северная Корея

Жуткие истории о Северной Корее, слышал, наверное, каждый. И, возможно, они правдивы, ведь страну невозможно увидеть на Google Maps, поскольку на снимках она существует без дорожных маркеров, названий улиц и других идентифицирующих деталей.

Исправительное учреждение в США

Это тюрьма высшего уровня надёжности в штате Нью-Йорк, которая носит название "Холм". После бунтов в тюрьме Аттика, инцидентов восстаний и массовых побегов по всему миру, власти беспокоятся о содержании заключенных. Тюрьма скрыта, чтобы исключить возможность планирования побега с вертолетом.

Дом похитителя из Огайо

В двухтысячных каждый американец знал о трех похищенных девушках. Заложниц освободили только в 2013-м. Дом, где держали девушек, стерт с карты. Похититель умер, узнав о пожизненном сроке.