ШАХМАТЫ: первый клип 

«Мы не раз говорили о том, что сила и уникальность ШАХМАТ скрыта, в первую очередь, в удивительной музыке, которую написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус — те самые парни из группы ABBA, ставшей легендой мировой поп-музыки, — говорит продюсер мюзикла Дмитрий Богачев. — Более того, в ШАХМАТАХ композиторы, что называется, прыгнули выше своей головы — в оперное по структуре полотно они уложили совершенно разные жанры. Тут и рок-баллады, и поп-хиты, и академические хоры, и инструментальные композиции, напоминающие барочную музыку, а знаменитый номер «Ночь в Бангкоке» (One Night in Bangkok), открывающий второй акт, вместил в себя сразу залихватское диско и настоящий рэп. Последний в 80-е, когда были написаны ШАХМАТЫ, вообще был диковинкой, а на театральной сцене и подавно прозвучал впервые — что не помешало этой песне бить все рекорды популярности и оставаться на вершинах чартов многие месяцы. Тем не менее, именно для первого видео российских ШАХМАТ мы остановились на дуэте «Ты и я», потому что он, на наш взгляд, передает всю мощь и глубину музыки спектакля в целом: тут и есть и симфонизм, и неповторимая мелодичность, за которую, собственно, мы и обожаем ABBA».