Где находится самое тихое место в мире 

Если вы никогда не находились в безэховой камере, то вы никогда не были в полной тишине. «Рамблер» расскажет о самом тихом месте в мире.

Одна из безэховых камер находится в Миннесоте, США. Эти специальные лаборатории предназначены для изучения природы звука. Эффект абсолютной тишины в камере достигается при помощи двухслойной звукоизоляционной стали, стекловолоконных акустических панелей толщиной в один метр и бетона в 30 сантиметров.

По словам основателя лаборатории в Миннесоте Стивена Орфилда, в такой тишине люди начинают различать ранее неуловимые звуки:

«Вы услышите биение своего сердца, прочувствуете, как сжимаются и разжимаются ваши легкие, даже поймете, как громко, оказывается, урчит живот. В безэховой камере вы сами становитесь звуком».

Обычный человек, в первые несколько минут нахождения в безэховой камере, полностью дезориентирован. Ему сложно стоять, сидеть, а также перемещаться по ней, сохраняя при этом равновесие. Все дело в том, что каждый человек очень сильно полагается на подсознательные звуковые сигналы, а отсутствие шума многих пугает. Вот, что об этом рассказал Орфилд:

«Вы убираете сигналы восприятия, которые позволяют вашему телу балансировать и маневрировать. Поэтому, пробыв в камере полчаса, человек потом хочет некоторое время посидеть в кресле и восстановиться».