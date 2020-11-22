Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶

Где находится самое тихое место в мире 

Мария Грибова 19 минут назад
Где находится самое тихое место в мире
Фото: РИА Новости
Если вы никогда не находились в безэховой камере, то вы никогда не были в полной тишине. «Рамблер» расскажет о самом тихом месте в мире.
Одна из безэховых камер находится в Миннесоте, США. Эти специальные лаборатории предназначены для изучения природы звука. Эффект абсолютной тишины в камере достигается при помощи двухслойной звукоизоляционной стали, стекловолоконных акустических панелей толщиной в один метр и бетона в 30 сантиметров.
По словам основателя лаборатории в Миннесоте Стивена Орфилда, в такой тишине люди начинают различать ранее неуловимые звуки:

«Вы услышите биение своего сердца, прочувствуете, как сжимаются и разжимаются ваши легкие, даже поймете, как громко, оказывается, урчит живот. В безэховой камере вы сами становитесь звуком».

Обычный человек, в первые несколько минут нахождения в безэховой камере, полностью дезориентирован. Ему сложно стоять, сидеть, а также перемещаться по ней, сохраняя при этом равновесие. Все дело в том, что каждый человек очень сильно полагается на подсознательные звуковые сигналы, а отсутствие шума многих пугает. Вот, что об этом рассказал Орфилд:

«Вы убираете сигналы восприятия, которые позволяют вашему телу балансировать и маневрировать. Поэтому, пробыв в камере полчаса, человек потом хочет некоторое время посидеть в кресле и восстановиться».

Безэховая камера обычно используется различными компаниями для проверки уровня громкости их продукции. А в лабораториях Миннесоты иногда проходят тренировки астронавты NASA — в комнате они адаптируются к бесшумному космическому пространству.
Видео дня. Находки, которые ввели в ступор археологов
Комментарии
Места , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение