Как россиянин умудрился прожить в Сочи год на 50 тысяч

Слухи о том, что жить в Сочи в разы дороже, чем в остальной России, ходят уже не один год. Один из граждан нашей страны решил это проверить. Как выяснил "Рамблер", о своем опыте мужчина рассказал в блоге "Люди и Мир" на платформе Яндекс. Дзен.

Так, мужчина потратил на еду в Сочи за целый год всего 50 тысяч рублей.

Оказалось, что для жизни он выбрал Адлерский район, поселившись. Комнату он арендовал за пять тысяч в месяц, а на еду на год у него оставалось 50 тысяч. Мужчина решил попробовать прожить 12 месяцев на эту сумму.

"Это был мой личный эксперимент и хотелось проверить на что я способен, а вдруг смогу. И я посчитал, что у меня на месяц только на еду есть 4 тысячи 166 рублей, не так уж и много, но и не мало. Это 138 рублей в день или 1000 рублей на неделю. Звучит даже отлично, для одного человека в самый раз», — рассказал россиянин в своем микроблоге.

Мужчина покупал один набор продуктов на неделю. В его "набор для выживания" входили: 3 кг картошки по 15 рублей, морковка — 1 кг по 15 рублей, лук по 10 рублей, 2 курицы по 80 рублей на местном рынке, пакет муки для хлеба за 54 рубля, сливочное масло за 100 рублей, томатная паста за 15, майонез за 35, десяток яиц за 46, свекла 2 кг на 25 рублей, пачка овсяного печенья за 36 рублей, 2 сникерса по 28, 7 пакетиков кофе по 10 рублей, килограмм яблок по 30 рублей, молоко за 37 рублей, яичная лапша за 50 рублей, грибы за 100 рублей.

В итоге мужчина оставлял в магазине 978 рублей за весь недельный продуктовый набор. При этом, когда ему становилось скучно на курице и борще, он покупал крупы.

При этом прожить на такую сумму ему помогли особенности региона.

"Огромный плюс жизни в Сочи — на улице растет все, что можно есть. Тут я часто рвал хурму, шиповник, разные травы на чай, орехи, инжир и гранат. Все это местным совсем не интересно, хурма так и вовсе растет как сорняк везде", — рассказывает мужчина.

Так, ему удавалось набрать корзину фруктов и заготовить себе на зимнее время. Результат эксперимента порадовал его, потому как он жил в солнечном городе целый год на 50 тысяч рублей, но особых неудобств и тягот не испытывал.