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В каких городах чаще всего грабят дома 

Даня Виттиг 16 часов назад
В каких городах чаще всего грабят дома
Фото: depositphotos.com
Компания "Delta Системы безопасности" провела масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, в каких городах чаще всего произодят ограбления. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
Фирма проанализировала данные о тревожных вызовах по вооруженным нападениям на дома за последние два года. Сотрудникам пришлось изучить около 95 тысяч тревожных звонков.
В пятерку лидеров вырвались Тамбов и Новосибирск. Также выяснилось, что злоумышленники при налетах предпочитают использовать ножи и топоры, арматуру, травматическое и огнестрельное оружие.
Несмотря на то, что в 2020 году число грабежей выросло в три раза, только каждый десятый домовладелец устанавливает систему безопасности.
По мнению сотрудников компании, рост преступности связан с социальной напряженностью, ростом безработицы и падением реальных доходов граждан, которые спровоцировала пандемия COVID-19.
Власти также отметили, что в некоторых регионах полиция стала фиксировать все больше правонарушений. Например, в Казани увеличилось число грабежей и нападений на продуктовые магазины. А также увеличилось количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.

«Возросло число таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в быту и лицами, находящимися в алкогольном опьянении», — рассказал замначальника управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

К сожалению, негативную тенденцию относительно роста преступности отмечают во всем мире.
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Места , МВД
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