Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Европа очистилась из-за коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Европа очистилась из-за коронавируса
Фото: Lenta.ru
Во многих городах Европы по сравнению с весной 2019 года заметно очистился воздух. Причиной послужила пандемия коронавируса, поскольку из-за нее были наложены ограничения на передвижения и определенные виды экономической деятельности. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Европейское агентство по окружающей среде.
Наиболее значительные перемены произошли в Милане (Италия) и Мадриде (Испания). В первом случае количество диоксида азота (NO2) и мелких твердых частиц, оказывающих серьезное воздействие на здоровье человека, уменьшилось на 54 процента, а во втором — на 47 процентов. Данные показатели заметно упали и в других мегаполисах Европы, особенно в Западной Германии, Бельгии и Нидерландах.
В ведомстве подчеркнули, что это временный эффект, и добавили, что стандарты качества воздуха не должны достигаться путем карантина. Однако, по словам главы агентства, необходимо и дальше внедрять инновации, способствующие благополучию окружающей среды.
Ранее в России был установлен новый рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. Самыми загрязненными регионами признали Самарскую и Оренбургскую области, а также Бурятию. Отмечается, что скачок произошел после весеннего карантина.
Видео дня. Мистические и пугающие обитатели Амазонки
Последние новости
В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение