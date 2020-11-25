Выставка, приуроченная к 100-летию Леонида Шварцмана

Познакомиться с экспозицией можно будет также в режиме онлайн.

28 ноября при поддержке Минкультуры России в г. Санкт-Петербурге откроется выставка, посвящённая столетию легендарного режиссёра и художника анимационного кино, Народного художника России Леонида Шварцмана.

За полувековую работу на «Союзмультфильме» он внёс огромный вклад в развитие отечественной анимации. Фильмы, над которыми работал выдающийся художник, составляют основу «золотой коллекции»: «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Варежка» (1967), «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), серии фильмов «38 попугаев» и «Котёнок по имени Гав» и многие другие.

По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Максима Ксензова, Леонид Щварцман — знаковая фигура не только для российской, но и мировой культуры.

«Простые, но очень насыщенные смыслами образы, созданные этим выдающимся художником, благодаря его уникальной творческой интуиции, стали основой художественных произведений во многих сферах искусства, — сказал замглавы ведомства, — даже спустя десятилетия после своего создания они продолжают вдохновлять авторов по всему миру. Именно поэтому очень важно знать историю создания этих фильмов, а также творческий путь Леонида Шварцмана».

На выставке будут представлены более 60 работ и эскизов Леонида Шварцмана к анимационным фильмам, а также оригинальные куклы из коллекции киностудии «Союзмультфильм». Посетители также смогут увидеть необычный медиаобъект «Домик Чебурашки», созданный «Союзмультфильмом» в сотрудничестве с Киностудией имени Горького: экспонат дополненной реальности с безочковым стереоэффектом и оригинальным 3D контентом спроектировали специалисты лаборатории визуализации изображений и новых видов зрелищ Научно-исследовательского кинофотоинститута.

Важным элементом выставочного проекта станет сайт shvartsman100.ru , где также можно будет найти произведения Леонида Шварцмана, видеоинтервью, а также подробный таймлайн с фактами из творческой биографии художника.

Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что выставочный проект позволит по-новому взглянуть на произведения знаменитого художника.

«Экспозиция выполнена в актуальном концептуальном решении и включает в себя видео и мультимедиа-инсталляции, что поможет увидеть героев в ином контексте, вновь открыть их для себя и обратиться к волшебному миру Леонида Шварцмана. Особенностью проекта также является его онлайн-версия, что дает возможность познакомится с выставкой даже в условиях ограничительных мер», — сказала глава киностудии.

Значимость фильмов Леонида Шварцмана проверена временем, считает куратор выставочного проекта Наталья Авдеева. По её словам Леонид Шварцман — «общепризнанный патриарх отечественной анимации».

«На мультфильмах, созданных при его участии, выросло несколько поколений зрителей. Его персонажи — настоящие звёзды не только российского, но и мирового анимационного кино. Леонид Аронович — редчайший пример абсолютной любви к работе, к искусству анимации и к своим героям», — сказала киновед.

Информационными партнерами выставки выступают Rambler и информационное агентство InterMedia.

Даты проведения: 28 ноября — 11 декабря 2020 года

Место проведения: Бертгольд Центр, г. Санкт-Петербург