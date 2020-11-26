Названа причина катастрофы на Камчатке

На Камчатке был красный прилив, из-за которого и произошла экокатастрофа. КБ Стрелка и Strelka Mag публикуют ролик, в котором детально отображаются красные цветения около побережья на снимках из космоса.

На записи показаны фиолетовым свечением территории, по которым распространились водоросли, а также «где находились самые горячие точки цветения». Заметно, что в некоторых водах очень большое превышение хлорофилла. На фотографиях максимально опасная местность отображена светло-желтым цветом.

Микробиолог и специалист Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников проанализировал материалы и заявил, что водоросли цвели одновременно в разных частях полуострова.

«Можно заметить развитие разных видов в разных местах, и еще со смещением, — такое обостренное состояние деятельности экосистемы», — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что процесс цветения начался не только на восточном побережье Камчатки, но и на западном, и этот красный прилив двигался по течению с севера на юг.

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