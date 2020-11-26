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Названа причина произошедшей на Камчатке экокатастрофы 

Lenta.ru 5 часов назад
Названа причина катастрофы на Камчатке
Фото: depositphotos.com
На Камчатке был красный прилив, из-за которого и произошла экокатастрофа. КБ Стрелка и Strelka Mag публикуют ролик, в котором детально отображаются красные цветения около побережья на снимках из космоса.
На записи показаны фиолетовым свечением территории, по которым распространились водоросли, а также «где находились самые горячие точки цветения». Заметно, что в некоторых водах очень большое превышение хлорофилла. На фотографиях максимально опасная местность отображена светло-желтым цветом.
Микробиолог и специалист Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников проанализировал материалы и заявил, что водоросли цвели одновременно в разных частях полуострова.

«Можно заметить развитие разных видов в разных местах, и еще со смещением, — такое обостренное состояние деятельности экосистемы», — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что процесс цветения начался не только на восточном побережье Камчатки, но и на западном, и этот красный прилив двигался по течению с севера на юг.
В начале октября стало известно о появлении множества мертвой рыбы и морских животных на берегу Халактырского пляжа и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Плававшие в воде серферы жаловались на тошноту, ожоги роговицы, кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Власти региона рассматривают возможность утечки токсичных веществ либо выделение токсинов биологического происхождения. 8 октября российские ученые объявили об обнаружении пятна загрязнения у берегов Камчатки шириной несколько десятков метров.
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