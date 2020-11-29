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Что скрывается под одной из сталинских высоток 

Катерина Саломе 48 минут назад
Что скрывается под одной из сталинских высоток
Фото: depositphotos.com
Главное здание МГУ считается самой таинственной сталинской высоткой Москвы. Построенное в 1953 году, оно взяло первенство самых высоких зданий Европы и удерживало его почти 40 лет. «Рамблер» расскажет о том, что скрывается под легендарной постройкой, вдали от людских глаз.
Считается, что под 236-метровым зданием скрывается многоэтажный подвал, который, скорее, напоминает подземный город — его глубина сравнима с высотой самого здания. По легенде, называется он «Раменки-43» и курируется спецслужбами.
По слухам, там находится гигантский бункер, который рассчитан на 15 тысяч человек. Он предназначен для длительного проживания людей в случае ядерного удара. Скрываться от радиации население бункера сможет, предположительно, в течение 30 лет.
Поговаривают, что для обеспечения потребностей жителей в подземном городе есть все необходимое — электростанция, система переработки отходов, станции очистки воды и воздуха и, конечно же, тонны запасов продовольствия. Кроме того, «Раменки-43» соединяются с легендарной секретной линией метро, которую называют «Метро-2» или «Д-6».
Попасть в бункер и опубликовать фотографии оттуда пока что никому не удавалось. Поэтому невозможно сказать, какие из слухов правдивы, а какие нет — и существует ли подземный город на самом деле.
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