Что скрывается под одной из сталинских высоток 

Главное здание МГУ считается самой таинственной сталинской высоткой Москвы. Построенное в 1953 году, оно взяло первенство самых высоких зданий Европы и удерживало его почти 40 лет. «Рамблер» расскажет о том, что скрывается под легендарной постройкой, вдали от людских глаз.

Считается, что под 236-метровым зданием скрывается многоэтажный подвал, который, скорее, напоминает подземный город — его глубина сравнима с высотой самого здания. По легенде, называется он «Раменки-43» и курируется спецслужбами.

По слухам, там находится гигантский бункер, который рассчитан на 15 тысяч человек. Он предназначен для длительного проживания людей в случае ядерного удара. Скрываться от радиации население бункера сможет, предположительно, в течение 30 лет.

Поговаривают, что для обеспечения потребностей жителей в подземном городе есть все необходимое — электростанция, система переработки отходов, станции очистки воды и воздуха и, конечно же, тонны запасов продовольствия. Кроме того, «Раменки-43» соединяются с легендарной секретной линией метро, которую называют «Метро-2» или «Д-6».

Попасть в бункер и опубликовать фотографии оттуда пока что никому не удавалось. Поэтому невозможно сказать, какие из слухов правдивы, а какие нет — и существует ли подземный город на самом деле.