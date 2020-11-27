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Названы худшие города для жизни за границей 

Lenta.ru и ещё 3 9 часов назад
Названы худшие города для жизни за границей
Фото: Lenta.ru
Худшими городами для жизни за границей стали Сальмия (Кувейт), Рим, Сеул (Республика Корея), Милан и Найроби (Кения). Об этом говорится в ежегодном рейтинге Expat Insider 2020.
Эмигранты в этих городах недовольны качеством своей жизни и отношением к приезжим. К популярным жалобам относят трудности с заселением, неразвитую систему общественного транспорта, боязнь за личную безопасность, озабоченность по поводу политической стабильности в стране и недовольство своим материальным положением.
Лучшими городами для экспатов назвали Валенсию, Аликанте (Испания), Лиссабон (Португалия), Панаму-Сити и Сингапур. Москва впервые вошла в топ-20 из 66 стран и заняла 17 место. Столица России обошла Люксембург, Прагу, Барселону, Нью-Йорк и Берлин. Годом ранее Москва занимала 54 позицию.

«Выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период», — заявил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимова.

Лучшие показатели зафиксировали по таким критериям, как удовлетворенность работой и карьерными возможностями, финансовым положением.

«Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта и доступность жилья», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, передает ТАСС.

При составлении рейтинга принимали участие 15 тысяч человек из 181 страны, которые оценивали крупнейшие города мира с точки зрения привлекательности для экспатов. В ходе составления Expat Insider оцениваются такие параметры, как отношения с местным населением, финансовое положение, доступность жилья, транспорт, безопасность, досуг, экология, здравоохранение и другие.
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