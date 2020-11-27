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Опубликован рейтинг худших городов для жизни за границей 

Мария Грибова 7 часов назад
Названы худшие города для жизни эмигрантов
Фото: РИА Новости
О худших и лучших городах для жизни за границей говорится в ежегодном рейтинге Expat Insider 2020.
Худшими городами для жизни за границей стали Сальмия (Кувейт), Рим, Сеул (Республика Корея), Милан и Найроби (Кения). Эмигранты не довольны качеством своей жизни в этих городах и отношение к приезжим. Они жалуются на трудности с заселением, неразвитую систему общественного транспорта, боязнь за личную безопасность, озабоченность по поводу политической стабильности в стране и недовольство своим материальным положением.
А лучшими годами признаны Валенсия, Аликанте (Испания), Лиссабон (Португалия), Панама-Сити и Сингапур. Москва также попала в рейтинг, заняв 17 место.
Показатели были зафиксированы по таким критериям, как удовлетворенность работой и карьерными возможностями, финансовым положением.
При составлении рейтинга принимали участие 15 тысяч человек из 181 страны, которые оценивали крупнейшие города мира с точки зрения привлекательности для экспатов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы города, больше всего разочаровавшие туристов.
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