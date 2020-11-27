Названы худшие города для жизни эмигрантов

О худших и лучших городах для жизни за границей говорится в ежегодном рейтинге Expat Insider 2020.

Худшими городами для жизни за границей стали Сальмия (Кувейт), Рим, Сеул (Республика Корея), Милан и Найроби (Кения). Эмигранты не довольны качеством своей жизни в этих городах и отношение к приезжим. Они жалуются на трудности с заселением, неразвитую систему общественного транспорта, боязнь за личную безопасность, озабоченность по поводу политической стабильности в стране и недовольство своим материальным положением.

А лучшими годами признаны Валенсия, Аликанте (Испания), Лиссабон (Португалия), Панама-Сити и Сингапур. Москва также попала в рейтинг, заняв 17 место.

Показатели были зафиксированы по таким критериям, как удовлетворенность работой и карьерными возможностями, финансовым положением.

При составлении рейтинга принимали участие 15 тысяч человек из 181 страны, которые оценивали крупнейшие города мира с точки зрения привлекательности для экспатов.