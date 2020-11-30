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Моргенштерн и Little Big вышли в финал премии «Виктория» 

Партнерский материал 4 часа назад
Моргенштерн и Little Big в финале премии «Виктория»
Фото: Пресс-служба
3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце будут названы победители Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2020».
Премия «Виктория» была учреждена поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным и на сегодняшний день является единственной в России музыкальной премией, где лучших по итогам прошедшего года артистов выбирают профессионалы.
В этом году в финал вышли как «ветераны» отечественной эстрады — Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина, так и кумиры молодёжной аудитории — Little Big, CreamSoda, Niletto, Morgenshtern, Даня Милохин.

«Появляются новые артисты, новые песни, новая музыка, новый взгляд на музыку и то, что мы вносим в это свою лепту, — это главное. Важно, что мы идём вперёд, и наша эстрада не отстаёт от западной», — считает учредитель премии «Виктория», поэт Михаил Гуцериев.

Финалисты премии «Виктория» будут бороться за победу в номинациях «Песня года», «Лучший поп-исполнитель/исполнительница», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», а также «Композитор года» и «Поэт года» — всего на Премии будут представлены 14 номинаций, охватывающих практически все современные музыкальные направления: от популярной музыки до шансона, от рока до хип-хопа. Кто из финалистов «Виктории-2020» в итоге победит, станет известно лишь во время торжественной церемонии в Кремле, так как имена триумфаторов строго засекречены аудиторской компанией E&Y, контролировавшей весь ход голосования. И в этом ещё одно принципиальное отличие премии «Виктория» от других российских музыкальных премий.

«Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Его точку зрения полностью разделяет и один из учредителей премии — композитор и продюсер Игорь Крутой:

«Объективная премия — это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия — единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».

2020 год оказался крайне сложным и драматичным для музыкального бизнеса. Одним из немногих возможных способов общения артистов со своим зрителем стали онлайн-концерты. В связи с этим Оргкомитет Премии в этом году учредил номинацию «Онлайн-концерт года».
В этом году торжественная церемония вручения премии «Виктория» впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта — трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1».
Зрителей ждёт настоящий праздник. На сцену Кремля выйдут Niletto, Филипп Киркоров и Dava, Полина Гагарина, Artik&Asti, триумфаторы премии «Виктория-2019» Димаш Кудайбергенов и Zivert; Николай Басков, Артём Качер, Polina и многие другие артисты, чьи песни в этом году стали настоящими хитами.

Перечень финалистов по номинациям

1. «Лучшая поп-исполнительница»:
Ёлка. «Мне легко»
Zivert. ЯТЛ Клава Кока. «Покинула чат»
Полина Гагарина. «Смотри»
Лолита. «Кислород»
2. «Лучший поп-исполнитель»:
Дима Билан. «Химия»
Леонид Агутин. «По тебе скучают бары»
Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»
Филипп Киркоров. «Романы»
Димаш Кудайберген. Your Love
3. «Лучшая поп-группа»:
«Фабрика». «Позвони, будь посмелей»
«Градусы». «Снег в апреле»
Little Big. Uno Artik & Asti. «Девочка, танцуй»
A'Studio. «Остров»
#2Маши. «Лето у виска»
«Руки Вверх!». «Расскажи мне»
4. «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:
«Сурганова и Оркестр». «Река»
«Машина Времени». «Просыпается ветер»
Би-2. «Пекло»
Земфира. «Крым»
Николай Носков. «Живой»
Диана Арбенина, «Ночные Снайперы». «Казино»
5. «Поэт года»:
Любовь Воропаева. «Золотые мосты»
Диана Арбенина. «Камень»
Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»
Александр Шаганов. «Если ты уйдёшь»
Ирина Дубцова. «Химия»
6. «Лучший хип-хоп исполнитель»:
Morgenshtern & Тимати. El Problema
Каста. «Прошёл через»
Баста. «Страшно так жить»
Loc-Dog. «Киты»
Леван Горозия. «Альфа»
Дельфин. «Лето»
Скриптонит. «Веселей»
7. «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:
Семён Слепаков. «Окаянные дни» | «Караоке-песня»
Григорий Лепс & D-Band. «Лети»
Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra. «Сансара»
Баста. «Страшно так жить»
Иван Дорн. «Чики»
8. «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:
Стас Михайлов. «Шестое чувство»
Михаил Бублик. «Дует ветер»
Сергей Трофимов. «Прости»
Игорь Крутой. «Ветка каштана»
Александр Розенбаум. «Почти»
9. «Танцевальный хит года»:
#2Маши. «Я забираю твою подругу»
MARUV & Boosin. I Want You Клава Кока & NILETTO. «Краш»
Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»
Артур Пирожков. «Перетанцуй меня»
10. «Лучшее музыкальное видео»:
Полина Гагарина. «Смотри»
Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»
Баста & Zivert. «Неболей»
Даня Милохин & Николай Басков. «Дико тусим»
Лолита. «Кислород»
Little Big. Uno 11. «Композитор года»:
Виктория Кохана. «Позвони, будь посмелей» (исп. группа «Фабрика»)
Андрей Резников. «Время ходит назад» (исп. Интарс Бусулис)
Константин Меладзе. «1+1»
Николай Агутин. «Жизнь»
Денис Ковальский. «Перетанцуй меня»
Диана Арбенина. «Камень»
Брендон Стоун. «Она любит тебя»
12. «Концерт года»:
Полина Гагарина. «Обезоружена»
Игорь Крутой. «Когда я закрываю глаза. Рапсодия льда»
Дима Билан. «Планета Билан. На Орбите»
Николай Носков. «Живой»
Радио «Шансон». Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!»
13. «Онлайн-концерт года»:
Полина Гагарина. «Вместе на расстоянии»
VK Fest 2020. VK Fest 2020
Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko
Большой концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Трансляция из Большого театра
LOBODA. LOBODA SUPERSTAR SHOW 2020
14. «Песня года»:
Дима Билан. «Химия»
Стас Михайлов feat. Artik&Asti. «Возьми мою руку»
Little Big. Uno Би-2. «Депрессия»
Полина Гагарина. «Ты не целуй»
Баста & Zivert. «Неболей»
Видео дня. Что будет, если человек попадет в черную дыру
Места , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Николай Носков , Сергей Трофимов , L " One , Интарс Бусулис , Михаил Бублик , Артур Пирожков , Леонид Агутин , Александр Розенбаум , Игорь Крутой , Елка , Тимати , Юрий Костин , Клава Кока , Александр Шаганов , Стас Михайлов , Юрий Медяник , Владимир Пресняков , Любовь Воропаева , Николай Басков , Дима Билан , Семен Слепаков , Диана Арбенина , Константин Меладзе , Иван Дорн , Александр Петров , Ирина Дубцова , Дельфин , Полина Гагарина
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