Моргенштерн и Little Big в финале премии «Виктория»

3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце будут названы победители Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2020».

Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным и на сегодняшний день является единственной в России музыкальной премией, где лучших по итогам прошедшего года артистов выбирают профессионалы. Премия «Виктория» была учреждена поэтом и меценатом, композитором и продюсером, писателем и медиа-менеджероми на сегодняшний день является единственной в России музыкальной премией, где лучших по итогам прошедшего года артистов выбирают профессионалы.

«Появляются новые артисты, новые песни, новая музыка, новый взгляд на музыку и то, что мы вносим в это свою лепту, — это главное. Важно, что мы идём вперёд, и наша эстрада не отстаёт от западной», — считает учредитель премии «Виктория», поэт Михаил Гуцериев.

Финалисты премии «Виктория» будут бороться за победу в номинациях «Песня года», «Лучший поп-исполнитель/исполнительница», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», а также «Композитор года» и «Поэт года» — всего на Премии будут представлены 14 номинаций, охватывающих практически все современные музыкальные направления: от популярной музыки до шансона, от рока до хип-хопа. Кто из финалистов «Виктории-2020» в итоге победит, станет известно лишь во время торжественной церемонии в Кремле, так как имена триумфаторов строго засекречены аудиторской компанией E&Y, контролировавшей весь ход голосования. И в этом ещё одно принципиальное отличие премии «Виктория» от других российских музыкальных премий.

«Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Его точку зрения полностью разделяет и один из учредителей премии — композитор и продюсер Игорь Крутой

«Объективная премия — это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия — единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».

2020 год оказался крайне сложным и драматичным для музыкального бизнеса. Одним из немногих возможных способов общения артистов со своим зрителем стали онлайн-концерты. В связи с этим Оргкомитет Премии в этом году учредил номинацию «Онлайн-концерт года».

В этом году торжественная церемония вручения премии «Виктория» впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта — трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1».

Зрителей ждёт настоящий праздник. На сцену Кремля выйдут Niletto, Филипп Киркоров и Dava, Полина Гагарина, Artik&Asti, триумфаторы премии «Виктория-2019» Димаш Кудайбергенов и Zivert; Николай Басков , Артём Качер, Polina и многие другие артисты, чьи песни в этом году стали настоящими хитами.

Перечень финалистов по номинациям

1. «Лучшая поп-исполнительница»:

Полина Гагарина. «Смотри»

Лолита. «Кислород»

2. «Лучший поп-исполнитель»:

Дима Билан. «Химия»

Леонид Агутин. «По тебе скучают бары»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Филипп Киркоров. «Романы»

Димаш Кудайберген. Your Love

3. «Лучшая поп-группа»:

«Фабрика». «Позвони, будь посмелей»

«Градусы». «Снег в апреле»

Little Big. Uno Artik & Asti. «Девочка, танцуй»

A'Studio. «Остров»

#2Маши. «Лето у виска»

«Руки Вверх!». «Расскажи мне»

4. «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:

«Сурганова и Оркестр». «Река»

«Машина Времени». «Просыпается ветер»

Би-2. «Пекло»

Земфира. «Крым»

Диана Арбенина, «Ночные Снайперы». «Казино»

5. «Поэт года»:

Диана Арбенина. «Камень»

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

6. «Лучший хип-хоп исполнитель»:

Morgenshtern & Тимати . El Problema

Каста. «Прошёл через»

Баста. «Страшно так жить»

Loc-Dog. «Киты»

Скриптонит. «Веселей»

7. «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:

Баста. «Страшно так жить»

8. «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:

Игорь Крутой. «Ветка каштана»

9. «Танцевальный хит года»:

#2Маши. «Я забираю твою подругу»

MARUV & Boosin. I Want You Клава Кока & NILETTO. «Краш»

Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»

10. «Лучшее музыкальное видео»:

Полина Гагарина. «Смотри»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Баста & Zivert. «Неболей»

Даня Милохин & Николай Басков. «Дико тусим»

Лолита. «Кислород»

Little Big. Uno 11. «Композитор года»:

Виктория Кохана. «Позвони, будь посмелей» (исп. группа «Фабрика»)

Николай Агутин. «Жизнь»

Денис Ковальский. «Перетанцуй меня»

Диана Арбенина. «Камень»

Брендон Стоун. «Она любит тебя»

12. «Концерт года»:

Полина Гагарина. «Обезоружена»

Игорь Крутой. «Когда я закрываю глаза. Рапсодия льда»

Дима Билан. «Планета Билан. На Орбите»

Николай Носков. «Живой»

Радио «Шансон». Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!»

13. «Онлайн-концерт года»:

Полина Гагарина. «Вместе на расстоянии»

VK Fest 2020. VK Fest 2020

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

Большой концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Трансляция из Большого театра

LOBODA. LOBODA SUPERSTAR SHOW 2020

14. «Песня года»:

Дима Билан. «Химия»

Стас Михайлов feat. Artik&Asti. «Возьми мою руку»

Little Big. Uno Би-2. «Депрессия»

Полина Гагарина. «Ты не целуй»

Баста & Zivert. «Неболей»