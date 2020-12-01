Сколько «понаехавших» в Москве на самом деле

Один из самых густонаселенных городов планеты, кажется, "растянулся" во все стороны. Так, с каждым годом население Москвы неуклонно растет. "Рамблер" разбирался, кто на самом деле живет в столице.

Оказалось, эксперты агентства "Москва" свели данные сразу трех масштабных исследований ( Росстата ВЦИОМа и HeadHunter) и выяснили, что в Москве проживает 54% приезжих. Остальные, как оказалось, родились в Москве.

Агентство городских новостей Москва / Mskagency.ru

При этом, как показывает статистика, в столицу переезжают лишь по серьезным причинам: ради учебы, работы, брака и по другим семейным обстоятельствам.

Однако впервые за последние пять лет в 2020 году уехавших из Москвы больше, чем приехавших, на 8,5 тыс. человек. В 2015 году, например, миграционный прирост в белокаменной составил почти 100 тыс. человек. С каждым годом количество людей в городе прибавлялось. Но это было до пандемии.

В результате, городские власти уже месяц встревоженно сообщают: мигранты уехали, зима уже наступает, а снег убирать будет некому. Оказалось, что районные управы в связи с этим даже "взаимодействуют" с другими регионами. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков

Интересно, что вторым по популярности регионом после Москвы стал Краснодарский край. Туда также постоянно переезжают россияне из других регионов. Чаще всего из-за благоприятного климата и экологии. Сочинцы при этом рассказывают, что москвичей в их городе с каждым годом становится все больше. Видимо, многим становится тяжело в суете холодного мегаполиса.