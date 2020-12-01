Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶

Сколько в Москве приезжих на самом деле 

Диана Товсепова 16 часов назад
Сколько «понаехавших» в Москве на самом деле
Фото: depositphotos.com
Один из самых густонаселенных городов планеты, кажется, "растянулся" во все стороны. Так, с каждым годом население Москвы неуклонно растет. "Рамблер" разбирался, кто на самом деле живет в столице.
Оказалось, эксперты агентства "Москва" свели данные сразу трех масштабных исследований (Росстата, ВЦИОМа и HeadHunter) и выяснили, что в Москве проживает 54% приезжих. Остальные, как оказалось, родились в Москве.
Агентство городских новостей Москва / Mskagency.ru
При этом, как показывает статистика, в столицу переезжают лишь по серьезным причинам: ради учебы, работы, брака и по другим семейным обстоятельствам.
Однако впервые за последние пять лет в 2020 году уехавших из Москвы больше, чем приехавших, на 8,5 тыс. человек. В 2015 году, например, миграционный прирост в белокаменной составил почти 100 тыс. человек. С каждым годом количество людей в городе прибавлялось. Но это было до пандемии.
В результате, городские власти уже месяц встревоженно сообщают: мигранты уехали, зима уже наступает, а снег убирать будет некому. Оказалось, что районные управы в связи с этим даже "взаимодействуют" с другими регионами. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Интересно, что вторым по популярности регионом после Москвы стал Краснодарский край. Туда также постоянно переезжают россияне из других регионов. Чаще всего из-за благоприятного климата и экологии. Сочинцы при этом рассказывают, что москвичей в их городе с каждым годом становится все больше. Видимо, многим становится тяжело в суете холодного мегаполиса.
Видео дня. Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Комментарии 23
Места , Петр Бирюков , Росстат , ВЦИОМ , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение