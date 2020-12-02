Тайна Аксумского обелиска 

На территории современной Эфиопии находится удивительный памятник архитектуры древности — Аксумский обелиск. Его размеры восхищают, узоры, которыми украшена стела, поразительны и загадочны, а то, как его устанавливали, не имея современных строительных машин, вызывает множество вопросов. Подробнее — в материале "Рамблера".

Группа таинственных обелисков находится на территории современной Эфиопии. Они были изготовлены в период Аксумского царства, расцвет которого пришелся на IV век нашей эры. А первые упоминания засвидетельствованы еще в I веке нашей эры.

Сейчас аксумские стелы являются главной достопримечательностью города Аксум. Самая крупная из них достигает 33 метровой высоты. Ученые считают, что она упала в момент, когда ее пытались водрузить. А самой высокой из установленных является Стела царя Эзаны. В прошлом стелы даже похищали. Так, Аксумский обелиск был сворован итальянской армией и возвращен в Эфиопию лишь в 2005 году. Для этого потребовались грандиозные усилия. Чтобы водрузить на место монумент весом порядка 160 тонн, потребовалось несколько строительных кранов.

Считается, что стелы обозначают могилы. Сбоку у них прикреплены литые металлические диски с резными формами. Всего в Аксуме находится порядка 200 обелисков.

Время уничтожило множество памятников архитектуры того времени, но вот стелы Аксума остались практически нетронуты. Более того, часть их них до сих пор находится в вертикальном положении, что вызывает у лучших умов мира желание биться над вопросом о системе их установки.

На данный момент нет ни одной подтвержденной версии о том, как все же древние эфиопы устанавливали стелы, и какое именно применение отводили им люди той эпохи.