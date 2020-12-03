В каких реках России самая чистая вода 

Искупать в жаркую погоду любят все. Отдых на реке или озере — лучшее времяпрепровождение во время палящего летнего зноя. К сожалению, чистотой у нас отличаются далеко не все водоемы.

Не видно дна

В России более 2,8 миллиона рек и ещё почти столько же — озёр. Около 96% запасов озёрных вод сосредоточено в восьми крупнейших водоёмах, а из них 95,2% и вовсе приходится только на Байкал. Практически все они страдают от сточных вод, идущих от расположенных неподалёку коттеджных посёлков и предприятий.

Согласно докладу Минприроды о состоянии окружающей среды в России за 2016 год, общий объём сброшенных сточных вод составил 14,7 миллиарда кубических метров. Это на 2,1% больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано небольшое снижение показателя. А сброс загрязнённых стоков, вообще не прошедших никакой очистки, в 2016-м по сравнению с 2015-м и вовсе увеличился аж на 10%.

В воду попадают вещества на любой вкус и цвет: нефть и нефтепродукты, марганец, олово, алюминий, ртуть, мышьяк, фурфурол, хлориды, фосфаты и ещё несколько десятков наименований. Наличие и концентрация каждого из них являются критериями оценки состояния и загрязнения водоемов, которая постоянно проводится Росгидрометом

На основе более 60 гидрохимических показателей были составлены 5 классов уровня загрязнения водоемов: 1 класс — «условно чистая»; 2 класс — «слабо загрязнённая»; 3 класс — «загрязнённая»; 4 класс — «грязная»; 5 класс — «экстремально грязная».

Ангара — всему голова

По данным исследования 2016 года, в России оказалось не так много рек, причисленных к первому классу. Частично соответствующую оценку можно поставить лишь реке Ангара: 51% её вод являются чистыми, 31% — слабо загрязнёнными, 15% — загрязнёнными, а остальные — в разной степени грязными. Основными источниками нечистот для Ангары являются недостаточно очищенные сточные и промливневые воды предприятий Иркутска, в том числе корпорации «Иркут»

Немного иначе обстоит дело у притоков Ангары. Вода речушек, протекающих по территории Иркутской области, по оценкам Росгидромета, хорошего, но не идеального качества: в 38% створов она была отнесена к первому классу; в 52% створов — ко второму; в 10% створов (река Ия в черте города Тулун, реки Вихорева и Бирюса) — к третьему. При этом 2-8 ингредиентов и показателей качества из 13-16, учитываемых Росгидрометом в комплексной оценке воды, являлись загрязняющими.

А вот что касается притоков Ангары на территории Красноярского края, то качество воды в них, выявили в ведомстве, было хуже. В 44% створов она оказалась грязной, в 56% — «очень загрязнённой».

При этом 7-9 ингредиентов и показателей качества из 14-16, учитываемых в комплексной оценке качества воды, являлись загрязняющими. К критическим показателям загрязнённости воды отдельных притоков относились соединения меди в реках Чадобец и Карабула, алюминия в реке Каменка и нефтепродукты в реке Тасеева.

Найдется всё

Также в 2016 году чистыми Росгидромет назвал около 12% рек Кольского полуострова. 47% из них был присвоен второй класс, 23% — третий.

Чуть больше 4% вод реки Лена также признаны чистыми, около 16 — чуть-чуть загрязнёнными, 75 — загрязнёнными. Высокую оценку также получили реки Крыма, впадающие в Чёрное море — почти 82% из них присвоен второй класс. В значительной степени ко второму разряду отнесена река Нева — на 37,5%. Ещё 62,5% её вод причислены к загрязнённым.

А вот реки Амур, Уссури, Кама, Колыма, Иртыш, Обь и другие крупные объекты практически полностью отнесены к третьему классу. При этом бассейны Оби, Волги и Амура испытывают максимальную нагрузку от загрязнения — на их долю приходится свыше 70% случаев высокого и экстремально высокого загрязнения. Всего в 2016 их было зафиксировано 2990: 988 — на Волге, 809 — на Оби, 372 — на Амуре.

Примерно 60% всех случаев загрязнений поверхностных вод происходит взвешенными веществами, марганцем, нитритным и аммонийным азотом. Суммарный вклад цинка, железа и дефицита растворённого кислорода в загрязнение поверхностных вод составляет около 10–14% ежегодно. Доля загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами (железо общее, ртуть, никель, молибден, кадмий, свинец) за пятилетний период находится в пределах 23–30% от общего числа случаев. При этом только число попаданий свинца увеличилось кратно: до 28 с трёх-восьми случаев в 2011-2014 годах. Также в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом количество загрязнений поверхностных вод никелем, молибденом и кадмием.

Вместе с тем несколько лет подряд наблюдается снижение числа случаев загрязнения ртутью и общим железом.

Работы непочатый край

Если сегодня не вмешаться в ситуацию, то постепенно экологический класс крупнейших российских рек, как, впрочем, и более мелки объектов, будет постепенно снижаться. И государство это понимает. Ещё в начале года в Минприроды объявили о планах провести экологическую реабилитацию более 40 водных объектов.

Чуть ли наибольший объём работ при этом предстоит выполнить для сохранения многострадальное реки Волги. Предполагается, что борьба с её загрязнением начнётся с очистки берега и прибрежной акватории от мусора.