Самые криминальные районы Москвы 

Эпоха 90-х навсегда останется в умах россиян как период полной свободы и полнейшего беззакония. Криминальные элементы базировались рядом с промзонами, лесопарками и крупными рынками. "Рамблер" выяснил, какие районы Москвы носят репутацию самых опасных.

Выхино-Жулебино

ЮВАО традиционно считается одной из самых опасных частей Москвы. Помимо Выхино-Жулебино, в его состав входит Лефортово, Марьино, Кузьминки и Рязанский район. Само же Выхино-Жулебино — это один из крупнейших по населению районов Москвы. Здесь расположен большой рынок, огромная зеленая зона и Ж/Д станция.

Главная проблема района — обилие нелегальных мигрантов, пьяниц, плохая экологическая обстановка (из-за количества промышленных предприятий, не спасает даже лесной массив), обилие мусора и преступность. Зато цены на квартиры в окрестностях гораздо ниже, чем в других частях Москвы.

Орехово-Борисово

Сегодня район Орехово-Борисово полностью растерял свой "криминальный дух" девяностых и превратился в благополучный район. Здесь расположены музей-заповедник "Царицыно" и горнолыжная база "Звездочка".

Плохую репутацию район приобрел благодаря ореховской ОПГ, действовавшей в 1980-х-1990-х годах. История бандитской группировки легла в основу сценария сериала "Бригада".

Бандиты контролировали угнощиков машин, квартирных воров и "держали" рестораны. Ореховская группировка стала первой "оказывать содействие" звездам эстрады, что также помогло романтизировать образ преступности в массовой культуре.

Однако не стоит забывать, что эти люди устраивали настоящие казни и были известны исключительно жестокими преступлениями. В 2017 году был задержан один из последних участников группировки.

Чертаново

Наиболее опасными можно назвать районы Южного Чертаново и Западного Бирюлево, которые находятся на стыке друг друга.

Со стороны Чертаново расположился печально известный Битцевский парк, где долгое время орудовал маньяк. Дело в том, что, чем крупнее парк, тем хуже он охраняется, соответственно, это становится отличным местом для нападений. Со стороны Бирюлево — ж/д станция, также раньше там долгое время располагалась овощебаза и мусоросжигательный завод. Все эти факторы влияют на формирование криминогенной обстановки.

В целом, из-за удаленности от центра и низкой стоимости на жилье в район переезжали лимитчики и бывшие уголовники.

Однако Северное Чертаново и Южное Бирюлево считаются вполне безопасными для жизни.

Гольяново

Плохая репутация Гольяново прогремела на весь мир, когда в 2014 году американское издание The Huffington Post опубликовало список самых опасных мест для туристов, где район занял третье место. Возникает вопрос, зачем туристам гулять в конце синей ветки, однако страдают не только туристы.

Гольяново окружено лесом, МКАДом и промзонами. Там также располагается автовокзал, откуда можно добраться до Владимира, Тамбова и других городов. Раньше в окрестностях находился знаменитый Черкизовский рынок. Все это повлияло на контингент постояльцев района.

Уличные нападения и распространение наркотиков долгое время были главной бедой местных жителей, но в последние годы здаание бывшего вокзала, вокруг которого скапливались нищие перестроили в большой Торговый Центр. Возможно, в будущем район избавится от своей дурной славы.